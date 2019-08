Estudantes carpinenses participam de Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa

Estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino do Carpina estão participando da 6ª edição da Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. A ação é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC, integrando projetos desenvolvidos pelo Programa Escrevendo o Futuro.

De 9 a 19 de agosto foi realizada a fase escolar do concurso, contando com a participação de mais de mil alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de 15 escolas da rede municipal carpinense. Mais de 30 professores fizeram a adesão e foram mobilizados para realizar as oficinas de leitura e escrita em sala de aula, usando o material pedagógico disponibilizado no portal.

Este ano, o tema proposto, “O lugar onde vivo”, é uma homenagem a escritora mineira, Conceição Evaristo. Após a realização das oficinas com os alunos a direção de cada escola participante foi responsável por criar e coordenar uma Comissão Julgadora Escolar, para avaliar os seguintes gêneros: poemas, memórias literárias e crônicas.

A segunda etapa – Municipal e Estadual – será realizada de 22 de agosto a 9 de setembro. De Carpina, concorrerão 37 textos selecionados por uma comissão avaliadora, composta por professores e diretores de ensino da Secretaria Municipal de Educação do Município. As produções foram inseridas em um sistema eletrônico e serão analisadas nas próximas fases do concurso, que incluirá na disputa escolas de todo Brasil.