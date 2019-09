Estudantes carpinenses participam de projeto contra corrupção, do MPPE

Carpina recebeu o projeto “Educação Contra a Corrupção e a Sonegação”, uma iniciativa do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, teve como objetivo trazer palestras e encenações teatrais, para mais de 200 estudantes do 1° ao 5° ano, da rede pública municipal de ensino. O evento aconteceu na última terça- feira (17).

Entre os assuntos abordados estavam a corrupção no Brasil, tipos de crimes envolvendo sonegação, boas práticas de honestidade e outros temas relacionados à promoção da cidadania e integridade financeira, tudo desenvolvido de forma lúdica e divertida, com linguagem simples, para facilitar a absorção por parte das crianças presentes.

“Esse tipo de parceria, realizada com órgãos do Poder Judiciário, vem para fortalecer ainda mais a educação de nosso município. Foi gratificante ver os olhares atentos das crianças em tudo que estava sendo apresentado, além da interação que eles tiveram, mostrando que incentivo podemos fazer uma sociedade mais justa, honesta e integra, começando desde cedo a implantar isso na mente de nossos alunos”, disse a Secretária de Educação do Carpina, Izaura Pessoa.

Na ocasião, os estudantes tiveram a oportunidade de debaterem sobre pequenos delitos como filar na hora da prova, furar fila ou roubar lanche do colega, até crimes como pirataria, sonegação, roubo e furto. A ação é promovida pelos Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Direito à Educação (Caop/Educação) e de Combate à Sonegação Fiscal (Caop/Sonegação Fiscal), em parceria com as Promotorias de Justiça dos municípios e Prefeituras Municipais.