Estudantes carpinenses realizam visita ao Tribunal de Contas

Estudantes da Rede Pública Municipal de Carpina realizaram, nesta quinta-feira (29), uma visita técnica à sede do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Os 33 alunos conheceram a instituição e como se dá a rotina de fiscalização promovida pelo órgão. A ação faz parte do cronograma de capacitação para Agentes Patrimoniais Mirins, do “Projeto Amigo do Patrimônio”.

Eles estão sendo treinados e habilitados para fiscalizarem as condições e problemas nas escolas, quanto preservação de bens municipais. Na próxima etapa do projeto, os alunos terão que entregar relatórios sobre a conservação do patrimônio público das escolas quais fiscalizam, nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2019.

CAPACITAÇÃO- Na última terça-feira (27), 33 alunos da Rede Pública Municipal de Ensino do Carpina participaram da capacitação para Agentes Patrimoniais Mirins, do “Projeto Amigo do Patrimônio”. Os estudantes, do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos (EJA), foram selecionados através de uma prova discursiva.

As crianças, jovens e adultos, na faixa etária de 10 a 23 anos, estão sendo treinados e habilitados para fiscalizarem as condições e problemas nas escolas, quanto a conservação e manutenção do patrimônio público, além de oferecerem propostas de melhorias estruturais e de acessibilidade para as unidades educacionais.

Para a Diretora do Dep. de Patrimônio do Carpina, Jeieli Costa, a iniciativa beneficiará diretamente o município. “Pensamos nesse projeto visando um trabalho de conscientização a longo prazo. Tivemos a adesão de mais de 260 estudantes que participaram da seleção. Todos os selecionados irão distribuir conhecimento sobre cidadania e preservação do patrimônio público nas escolas, em casa e onde passarem. Será um ganho inestimável para a sociedade como um todo”, disse.

Durante a capacitação os alunos receberam palestras e orientações sobre rotinas de trabalho no setor de Patrimônio, preservação e conservação de bens públicos, vídeos educativos, formulação de relatórios, correta abordagem em caso de flagrante de depredação do patrimônio municipal entre outras informações. Eles também receberam o Kit Agente Patrimonial, com fardamento, bolsa e garrafas personalizadas.