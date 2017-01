Estudantes pernambucanos denunciam dificuldade para fazer inscrição no Sisu

Dezenas de candidatos que disputam as vagas em instituições públicas de ensino superior de Pernambuco estão tendo dificuldades para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes utilizaram as redes sociais para denunciar o caso, já que o prazo para a inscrição acaba na sexta-feira (27). Em todo o estado, são 14.785 oportunidades para a edição do primeiro semestre de 2017.

Segundo os estudantes, a principal dificuldade está na validação dos dados para o registro. A estudante Bruna dos Santos, 18, explica que tem tentado se inscrever no curso de Jornalismo pelo Sisu, desde a terça-feira (24), quando o sistema foi aberto, mas sempre recebe a notificação de que a senha é inválida.

A maioria dos estudantes que relata o erro fizeram o Enem na segunda aplicação das provas, em dezembro do ano passado. Eles não realizaram os testes em novembro de 2016 por causa das ocupações de instituições públicas de ensino. Na época, estudantes protestavam contra a medida do governo federal que limitou os gastos nos próximos 20 anos.

O caso é relatado por estudantes em todo o Brasil, que, nas redes sociais, protestam e afirmam que é um “desrespeito” não conseguir acessar a plataforma. O Sisu é utilizado para distribuir vagas de graduação em universidades federais e estaduais públicas, por meio das notas do Enem.

“Segui o protocolo e mudei a senha, mas não adiantou. Liguei para o Ministério da Educação (MEC), que me pediu para abrir uma demanda online para resolver o problema. Já abri várias e recebo as mesmas orientações, que já cumpri, sem sucesso. Isso é um descaso, pois quem fez a prova por último já teve que lidar com a pressão de fazer a prova depois e o prazo para o Sisu é muito curto”, lamentou Bruna.

A mesma situação é vivenciada por Rodrigo Pontes, 19, que tenta uma vaga em medicina veterinária. A situação, segundo ele, é a mesma: senha inválida. “Já tentei diversas vezes e tenho acompanhado no Facebook, dezenas de pessoas denunciarem o mesmo erro. Mudei a senha inúmeras vezes, me pediram até para enviar prints da tela para o MEC, mas não consegui”, explicou.

Por meio de nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou que “os canais de acesso do MEC e do Inep estão prontos para receber qualquer comunicação relativa ao SISU por meio do número 0800 616161 ou pela ouvidoria do MEC”.

Explicações

A respeito do funcionamento do Sisu, o Ministério da Educação (MEC) informou que até as 13h desta quarta (horário de Brasília), o sistema recebeu 773.341 inscritos e 1.483.554 inscrições. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso.

O MEC disse que foram identificados cerca de 700 candidatos cujas notas na base de dados do Enem registravam participação na primeira e também na segunda aplicação do exame. Essas inconsistências já foram corrigidas.

Segundo o ministério, -as dificuldades de acesso relatadas por alguns candidatos, que prestaram o exame em qualquer uma das aplicações, estão sendo sanadas. Foram registradas, até o momento, pelo menos 100 mil mudanças de senha na base do Inep, o que impede o acesso ao Sisu temporariamente.