Estudantes pernambucanos participam de campeonato mundial de matemática na China

Seis estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Josias Inojosa de Oliveira, localizada em Araripina, no Sertão do Araripe, foram selecionados para integrar a delegação do Brasil na 10ª World Mathematics Team Championship, em Pequim, na China. O evento é uma competição internacional em equipes para avaliação dos conhecimentos matemáticos dos estudantes da Educação Básica onde participam alunos do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. A competição acontece entre os dias 21 e 25 de novembro e a equipe é a única escola de Pernambuco a participar do evento.

Nesta terça-feira (19), os estudantes Wesley dos Santos, Maria Eduarda, Igor Kauã, Vitória Adryelly, Camila Abreu e Ramires Batista, todos do 3º ano do Ensino Médio, e os professores Edson Moraes e Francisca Idênia, embarcaram rumo ao país mais populoso do mundo. O WMTC é uma iniciativa do China International Culture Exchange Centre (CICEC), The World of Mathematics and Physics Journal e da Hope Cup Mathematics Competition (maior competição de Matemática da China).

Para garantir a vaga no campeonato, os jovens tiveram que resolver 13 questões envolvendo assuntos, como geometria espacial, geometria plana, sequência, situações problema envolvendo números, lógica, raciocínio interpretativo, entre outros. “Será uma experiência fantástica”, disse a gestora da escola, Francisca Idênia. “Por ser do interior do estado eles muitas vezes não acreditam que podem ter essa oportunidade e quando existe essa possibilidade eles se esforçam para dar o seu melhor. E a expectativa é grande demais”, confessou.

A equipe vem se preparando desde 2017, quando recebeu a notícia que estava classificada para participar da competição na França. No entanto, eles foram desclassificados por não terem o domínio da língua inglesa no nível de conversação. No ano passado, a estudantes Maria Eduarda participou do Programa Ganhe o Mundo e encontrou no intercâmbio uma forma de melhorar seus conhecimentos no inglês.

“O Programa Ganhe o Mundo foi um divisor de águas na minha vida porque foi graças a ele que eu fui integrada a equipe. Fazer o intercâmbio ajudou bastante no desenvolvimento do grupo e por isso eu sou eternamente grata ao programa”, revelou a jovem. “Minha experiência no Canadá foi incrível e com o passar do tempo eu fui pegando o jeito de falar e me comunicar melhor, e agora vou ajudar meus amigos nesse campeonato”, acrescentou.

Para ela, representar o estado de Pernambuco na competição é uma honra. “É uma conquista muito grande ser a única equipe do estado a participar dessa competição. Não é fácil sair do Sertão para ir até o exterior competir em um campeonato mundial. Era algo inimaginável para a gente. E isso aumenta nossa responsabilidade”, finalizou Eduarda.

A prova consiste em três fases: individual, dupla e em grupo. Todas as avaliações são cronometradas e com pontuações diferentes. A equipe que atingir a maior pontuação vence o campeonato. De acordo com o estudante Wesley dos Santos, a preparação foi feita em cima de provas anteriores e de novas resoluções. “A prova não é objetiva, então, nós temos que desenvolvê-la e explicar a resposta”, esclareceu Wesley. “Eu estou muito feliz, porque além de ser uma experiência cheia de aprendizado, isso vai ter um peso muito grande no meu currículo”, complementou.

“A gente fica muito feliz em ver esses estudantes embarcando para a China. Todas essas conquistas são baseadas nos esforços deles. Eles têm o apoio da escola, dos professores e a gente sabe que a vitória deles é a nossa vitória. E agora eles têm outra missão: a de inspirar outros estudantes a participarem de outras competições”, falou o secretário de Educação e Esportes do Estado, Fred Amancio.

Foto: Kleyvson Santos