Estudantes realizam 2ª Feira do Artesão em Tracunhaém

A Escola Agamenon Magalhães, em parceria com a secretária municipal de educação e a Escola Estadual de Referência Walfredo Luís Pessoa de Melo, realiza a II Feira do artesão, nesta quinta feira (12), a partir das 15hs. Na ocasião os estudantes das escolas estaduais e municipais irão homenagear os artesãos da cidade.

A programação conta ainda com atrações culturais como o grupo Maracabarro, Gel do Coco, Sid Batera entre outros. No evento será também ofertado oficinas de fabricação de peças de Barro e os artesãos da cidade estarão vendendo suas peças.