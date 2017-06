Estudantes universitários e ativistas oferecem cursos gratuitos para o Enem

Transformar a realidade, partilhar experiências e garantir a oportunidade de jovens sonharem com o acesso ao ensino superior. Foi com esse objetivo que jovens pedetistas, ativistas do Movimento Reinventar e estudantes universitários resolveram ir além da plataforma EaD oferecida pela Fundação Leonel Brizola/Alberto Pasqualini para cursos preparatórios do ENEM. Com o projeto Reinventar “Foco no Enem”, eles se uniram para oferecer também para estudantes de baixa renda cursos presenciais. O sucesso foi tanto que dezenas de voluntários do movimento estudantil resolveram aderir e contribuir com o projeto. Resultado: turmas lotadas!

Segundo os coordenadores do projeto, Túlio Gadêlha, Ada Cecília, Antônio Carlos, Dennison Fonseca, Isaias Oseias, Marcos Mendes, Pedro Soares e Thiago Marques, o foco inicial era oferecer aulas somente para alunos da rede pública de ensino. No entanto, ao perceberem a grande procura de estudantes que já haviam concluído o ensino médio, eles ampliaram o público. “Reinventamos a forma de trocar conhecimento. Todo conteúdo é debatido de forma horizontal, de aluno para aluno. A disseminação do conhecimento acadêmico de maneira crítica e reflexiva tem aproximado, cada vez mais, os jovens do debate político e feito os cursos um instrumento de transformação social através da formação, capacitação e conscientização dos seus alunos”, explicou Túlio Gadêlha.

Para o deputado federal Wolney Queiroz, presidente estadual do PDT, a ideia garante mais acesso ao conhecimento e a oportunidade de jovens se prepararem para um momento essencial da vida escolar. “Mais do que um projeto, esse movimento conseguiu unir o compartilhamento de conhecimento à solidariedade em torno de um mesmo sonho: reduzir esse abismo da desigualdade no ensino e investir no futuro dos nossos jovens”, disse.

SERVIÇO:

As aulas são realizadas todos os sábados, das 8h às 13h, na sede da Fundação em Recife (PE). Para assistir as aulas presenciais é necessário realizar cadastro através do site da ULB (www.ulb.org.br) e solicitar inscrição através do WhatsApp (81) 99827-8277. Para as aulas presenciais, infelizmente, as vagas são limitadas e já foram esgotadas, mas o aluno interessado pode solicitar a inclusão no cadastro reserva e será chamado assim que forem disponibilizadas novas vagas.