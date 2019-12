Estudo revela que Pilates ajuda a controlar diabetes tipo 2

Diabetes é uma patologia que aumenta os níveis de glicose no sangue

De acordo com estudo publicado em 2018 no The Journal of Strength & Conditioning Research, com mulheres acima com idade média de 65 anos para participar de um programa de 12 semanas de Pilates, o treino da modalidade teve como resultado a melhora a capacidade funcional e ajudou no controle da glicemia (nível de glicose no sangue) nas mulheres que praticaram a atividade.

O diabetes tipo 2 é considerado um problema de saúde pública, sendo um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que matam por ano cerca de 300 mil pessoas no Brasil e escolher uma atividade física como o Pilates é um ganho para a saúde e bem-estar. Nesse sentido, a instrutora Marcela Contursi, da Metalife Pilates, preparou um treino com quatro exercícios básicos:

Merdmaid

O merdmaid tem como objetivo o fortalecimento dos músculos oblíquos, além do quadrado lombar, latíssimo do dorso e peitorais. Esse exercício atua na mobilidade de coluna em flexão lateral do tronco, aumentando a amplitude e a mobilidade articulares. Tem ação de alongamento nos flexores laterais profundos do tronco e na musculatura intercostal e alongamento axial do lado convexo. Trabalha a mobilidade de gradil costal, aumenta a amplitude de movimento lateral do tronco e a estabilização escapular;

Going up and Front

Tem como objetivo a estabilização de cintura pélvica, manutenção da contração dos músculos abdominais profundos e assoalho pélvico chamado “Power House”. Trabalha em sinergia os músculos estabilizadores do tronco e os músculos do quadril. Tem como objetivo fortalecer os músculos do quadríceps femoral e do glúteo máximo. Faz com que o praticante de Pilates desenvolva controle excêntrico do movimento e equilíbrio, além do alinhamento corporal;

Tríceps Front

Tem como objetivo o fortalecimento do tríceps braquial, do vasto lateral e medial, do peitoral maior e do ancôneo. Trabalha muito a estabilidade escapular;

Swan Front

Tem como objetivo fortalecer: para vertebrais, romboide maior, reto abdominal, glúteo máximo e isquiotibiais. Trabalha mobilidade de coluna vertebral em extensão, alonga a cadeia anterior do tronco, além de promover estabilização escapular.

