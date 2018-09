Evento Atenção Pela Vida encerra o Setembro Amarelo em Lagoa do Carro

O departamento de Atenção Básica da Prefeitura de Lagoa do Carro, promove o evento “Atenção Pela Vida”, em alusão ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A ação acontece no próximo dia 28, a partir das 18h, na Academia da saúde ao lado da Praça Manoel Barbosa.

A proposta do evento é ser um espaço de troca de informações e conhecimento além de acolhimento e cuidado para com as pessoas em vulnerabilidade com palestras e ações de prevenção contra o suicídio. A ação vai contar com a atuação de diversos profissionais do município, além de de oferecer para a comunidade, aula de ritmos e zumba, testes rápidos e auriculoterapia técnica de usar pontos na pele da aurícula (ouvido externo) para diagnosticar e tratar dor e condições médicas do corpo.

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio com o objetivo de alertar a população sobre a prática no Brasil e mundo. Desde 2015, a iniciativa é reforçada com a ampla divulgação de informações e a identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela.

Em Pernambuco, em caso de dúvidas ou para apoio emocional e prevenção ao suicídio, o contato com a ONG pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo e-mail ou chat online disponíveis no site http://www.cvv.org.br.