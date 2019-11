Evento do MPPE analisa perspectivas e desafios no enfrentamento ao racismo

Em celebração do mês da Consciência Negra, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) em Caruaru vai reunir representantes da sociedade civil organizada, poder público, Conselho de Igualdade Racial, coletivos afros, movimento negro e povos de terreiros do município, para analisar as perspectivas e desafios no enfrentamento ao racismo. No evento a ser realizado, na próxima quinta-feira (21), também será celebrado os 17 anos do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo (GT Racismo) do MPPE, que vem atuando na articulação junto aos membros nos casos concretos, bem como em apoio, estudos, encontros e oficinas para a sensibilização dos integrantes da Instituição sobre a temática.

O simpósio será das 13h às 18h, no auditório da sede das Promotorias de Justiça de Caruaru (MPPE), na Rua José Florêncio Filho, s/n, bairro Maurício de Nassau. Os interessados devem se inscrever no local a partir das 13h. A abertura oficial está prevista para as 14h.

Foram instaurados quatro procedimentos a partir de representação da sociedade que relatam abordagem policial de um aluno negro fardado à porta da escola, postagem discriminatória em grupo de whatsapp de professores, radialista com comentário racista contra uma jogadora, e intolerância religiosa em desfavor de religião de matriz africana. Os casos em concreto e o mês da consciência negra motivaram a realização deste evento de sensibilização sobre o tema.

A programação contará com a palestra de contextualização da proposta do simpósio, a ser feita pelo 2º promotor de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru, Marcus Tieppo, às 14h30; e, em seguida, com a palestra Racismo nosso de cada dia, ministrada pela presidente do Coletivo Afo Ilê Dandara e advogada militante de Direitos Humanos, Lucimary Passos, às 15h.

Sobre Racismo Institucional, às 15h30, o tema será abordado pela ex-procuradora de Justiça e ex-coordenadora do GT Racismo do MPPE, Maria Bernadete Figueiroa, que esteve à frente do GT Racismo do MPPE por 17 anos, até a sua recente aposentadoria no início de novembro deste ano após 35 anos de carreira ministerial.

A palestra seguinte, às 16h, será feita pela subcoordenadora do GT Racismo do MPPE, a promotora de Justiça Helena Capela. Ela abordará sobre os 17 anos do GT Racismo do MPPE: análise, perspectivas e desafios.

Por causa do fechamento de um ciclo e abertura de um novo do GT Racismo do MPPE, na ocasião, será promovida uma homenagem à ex-procuradora de Justiça Maria Bernadete Figueiroa e à promotora de Justiça Helena Capela.

Para encerrar o evento, às 17h, será aberto um espaço para os presentes ao evento para perguntas aos palestrantes.

