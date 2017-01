Evento marca início das obras do Shopping Carpina

O governador Paulo Câmara, confirmou através da Assessoria de Imprensa, sua presença na solenidade de lançamento da pedra fundamental que marca o início das obras a serem realizadas para a construção do Shopping Carpina pelo Grupo Petribu nesta sexta- feira (20), às 10hs. Participa ainda do evento o Ministro da Educação Mendonça Filho, prefeitos, empresários e demais autoridades e empreendedores do segmento.

O Shopping Carpina conta com 7,8 mil m² na primeira fase, além de 02 lojas âncoras, 07 mega lojas e mais de 70 outras opções de estabelecimentos. O investimento contará com banco 24hs, praça de alimentação climatizada, supermercado, cinema, estacionamento com localização de vagas, alameda de serviços, e duas docas de carga, além de espaço para expansão. A previsão de entrega do Shopping Center Carpina é Maio de 2018.