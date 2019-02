Evento social ajudará a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Carpina

Para manter o funcionamento da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Carpina, acontece no próximo dia 08 de março, uma série de serviços durante uma ação beneficente. Os atendimentos serão ofertados através de uma parceria com o Consultório de Especialistas do Carpina (CESP) e o Centro Especializado de Diagnóstico (CED).

Os serviços disponíveis são corte de cabelo, aferição de PA e HGT, aplicação de Aurículoterapia, palestras e citologia (prevenção). Haverá ainda sorteio de brindes para os participantes da palestra. Para ter acesso aos atendimentos está sendo cobrando um valor simbólico de R$5,00. Os serviços acontecem na sede do SISEMUC (Sindicato dos Servidores Municipais de Carpina), localizada a Rua Bernardino Caetano, Bairro da Senzala, Carpina, no horário das 8h30 às 12hs.

A ação social conta ainda com a colaboração de Edna cabeleireira, Drª Lidiane Gomes, Drª Alexandra, Drª Syvoney, CESP, CED e SINSEMUC.

Trabalho- A Rede Feminina de Combate ao Câncer, no município de Carpina (RFCC), é uma entidade filantrópica, sem fins econômicos, ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), e atende pessoas portadoras de neoplasias malignas.

A instituição existe há seis anos e durante este período realizava distribuição de medicamentos, fraldas descartáveis, cestas básicas para os pacientes, além de custear o transporte de algumas pessoas para tratamento no HCP. No local era ofertado ainda exames de citologia, atendimento de um médico voluntário do IMIP que avaliava os resultados das citologias, realizava biopsia, bem como exame de colposcopia, com o aparelho do próprio médico, além do atendimento de uma nutricionista e uma enfermeira. Em média eram atendidas 60 pacientes mensalmente.

Tudo foi suspenso por falta de recursos financeiros. São muitas as dificuldades enfrentadas e não há apoio das autoridades municipais para o trabalho desenvolvido.

A sede da Rede Feminina funciona provisoriamente em um imóvel alugado na Av. da Bandeira, 292, Bairro São Sebastião, com atendimento ao público de segunda a sexta- feira, das 8h às 12h. No local também funciona um bazar permanente, mas as vendas são mínimas e não há o rendimento esperado. Para continuar com essa missão, conta com a colaboração de voluntários. O grupo recebe doações de roupas, calçados e acessórios, além de alimentos e ajuda financeira.