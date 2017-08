Ex-presidiário morre após ser baleado na cabeça na frente de casa em Lagoa do Carro

Os acusados chegaram a pé, por volta das 18h30, e efetuaram os disparos e fugiram em seguida. José Florismundo chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde de Lagoa do Carro, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao chegar no hospital.

José Florismundo de Andrade, 28 anos, conhecido por “Capitão”, morreu ao ser baleado na cabeça na noite da última quarta-feira (23), em frente a casa dele, na Rua 12 do bairro Fernando Lobo, em Lagoa do Carro.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas, devido às passagens da vítima pelo sistema carcerário por homicídio e pelo envolvimento com tráfico de drogas, uma das hipóteses é o acerto de contas. Delegacia de Polícia de Lagoa do Carro fica responsável pela investigação do caso.