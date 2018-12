Explosões de caixas eletrônicos deixam sem banco cidades do interior de PE

De janeiro a julho deste ano, quando o Sindicato dos Bancários de Pernambuco fez o último levantamento, 63 agências ou postos de atendimento bancários foram explodidos no estado. Quinze deles não reabriram e sete voltaram a funcionar, mas sem dinheiro.

Em várias cidades do interior, como Condado, a falta de bancos é um transtorno. A única agência bancária da cidade foi explodida em 2016 e ainda não reabriu. A cidade não tem nem mais caixas eletrônicos. Os últimos funcionavam em um posto de atendimento bancário, que agora está fechado após ter sido alvo dos bandidos no mês de setembro de 2018.

A dificuldade de sacar dinheiro atrapalha os moradores e afeta diretamente os comerciantes. ”O pessoal tem ido sacar nas cidades vizinhas e aproveitando a oportunidade dos saques lá eles deixam o dinheiro lá e com isso tem prejudicado. Meu movimento caiu em torno de mais de cinquenta por cento depois do fechamento do banco”, lamenta o comerciante Fernando Menezes.

Mesmo antes do horário das agências abrirem, a fila começa em Nazaré. A comerciante Maria de Fátima Barbosa é uma das que se sente prejudicada pela situação. “É um absurdo, né? Por causa de uns bandidos, a gente é que paga”, diz.

A professora Tânia Maria Santos Chagas é uma das pernambucanas que se vê obrigada a pegar a estrada para poder fazer saques e ter acesso a outros serviços. “Final de ano, muita correria, muita coisa pra resolver, e a gente tem que se deslocar de uma cidade pra outra. É um transtorno”, afirma.