ExpoGoitá ganha Arena Gastronômica e cursos da UNINASSAU

O município de Glória do Goitá promove na próxima quinta- feira (23) a ExpoGoitá – Feira de Agricultura Orgânica, Familiar e Artesanatos. O evento inicia a partir das 8hs, na Praça de Eventos Joaquim Nabuco, e terá a Arena Gastronômica e diversos cursos da UNINASSAU.

De acordo com a Secretaria de Agricultura as Associações de Produtores Rurais irão participar de uma competição na Arena Gastronômica, preparando diversos pratos na hora com os produtos expostos na feira, valorizando assim a culinária e agricultura familiar orgânica local.

Diversos expositores estarão comercializando produtos nos stands. Compras de hortaliças orgânicas produzidas por agricultores estarão à venda. A primeira exposição conta também com barracas de comidas típicas regionais. Além disso, licores de diversas cores e sabores estarão à disposição para consumo dos frequentadores.

A ExpoGoitá conta ainda com apresentações culturais e exposição de bonecos de mamulengos, bonecas de pano, bordados, camisas e quadros também contempla a programação. Além do stand de Mulheres Empreendedoras da Secretaria de Políticas Sociais.

Uma delegação de estrangeiros de vários países como Alemanha, Portugal, México e Cuba, estarão participando da ExpoGoitá.

Diversas Instituições parceiras como o Giral, Fasso Artesanatos, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Secretarias Municipais de Educação e Políticas Sociais estarão expondo seus produtos como artesanatos, camisas e sucos naturais. Para finalizar, aferição da pressão arterial, teste de HGT e glicose serão oferecidos pela Farmácia Pague Menos.

Nesta edição a ExpoGoitá, estará oferecendo diversos cursos na área de Educação Financeira: Como elaborar um fluxo de caixa para pequenos negócios; Contabilidade para Associações e Ongs; Contabilidade básica para não contadores; Contabilidade e Crédito rural. São disponibilizadas 40 v agas para cada curso, totalizando 160 vagas. Inscrições abertas até o dia do curso, que será realizada na Sala do Empreendedor, na Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura.

Os interessados devem acessar o link: https://expogoita-empreended.vpeventos.com/#/ e realizar sua inscrição.

A ExpoGoitá é realizada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura com o apoio do SEBRAE e UNINASSAU.