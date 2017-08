Exposição marca o Jubileu da Diocese de Nazaré

A Diocese de Nazaré promove mais uma atividade alusiva ao Jubileu de fundação. Com o tema “100 anos de vida e missão” a instituição inicia nesta quarta- feira (02) uma exposição na Igreja do Bom Jesus, localizada no Centro de Nazaré da Mata.

A abertura acontece às 15hs e contará com a presença do Bispo Dom Franciso Lucena, dos 62 padres da Diocese, bem como de outras autoridades eclesiásticas convidadas e da comunidade católica de modo geral dos 39 municípios que compreendem a atuação da mesma.

As visitações podem ser realizadas até o mês de setembro do próximo ano, de quarta- feira a domingo, das 8hs às 13hs. Visitas em grupo podem ser agendadas pela Cúria Diocesana, através do telefone (81) 3633-1302.

“A exposição é um recorte mínimo do que Deus reaizou nesta Diocese de Nazaré nos 100 anos de vida e missão. As ausências, e são muitas, por dificuldades das mais diversas, perdão! Mas não foram esquecidas e estão na memória de Deus”, explica o curador da exposição, Padre José Ramos.

O roteiro está organizado em oito categorias: O Nascimento, O chão da Diocese, Rezar e Cantar, O coração, As Marcas/ Os marcos/ Os Santos Brasileiros, Contextos Mundiais Significativos, Presbitério e Corredor Lateral.

Para o bispo Dom Francisco de Lucena “O Ano Jubilar chegou. São 100 anos de criação desta querida Diocese de Nazaré. É tempo de graça! Tempo de fazer memória do caminho percorrido, perscrutar o horizonte do futuro e abrir-se às novas interpretações que o Espírito Santo quer suscitar nesta Igreja jubilar. Somos todos convocados a viver este Ano Jubilar”.

Confira os detalhes da Exposição: