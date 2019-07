Exposição sobre a Semana do Patrimônio na Fenearte

A Secult-PE e Fundarpe marcam presença na 20ª da Fenearte com a exposição Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco. Concebida pela Gerência-Geral de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundarpe, a partir da conquista do 31º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 2018, a mostra registra, ao longo de uma grande linha do tempo, os 11 anos do evento que, a cada edição, promove a preservação do patrimônio e valoriza tradições e conhecimentos produzidos em nosso Estado.

“A ideia da exposição é mostrar o trabalho que temos feito ao longo desses anos e, mais do que isso, celebrar com os nossos parceiros as conquistas do evento”, conta a coordenadora-geral da Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, Renata Echeverria.

Segundo ela, os 78 painéis da mostra apresentam as ações e os munícipios onde são executadas as atividades da Semana do Patrimônio. “A exposição é autoexplicativa. As fotos, todas legendadas, relatam um pouco de cada atividade. Há também um mapa de Pernambuco que mostra os municípios alcançados pelas nossas ações. Ao todo, foram 25 cidades, contando com o Recife. Além disso, há um painel dedicado à nossa vitória no 31º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, quando trouxemos do Pará para Pernambuco o troféu da Categoria II – Iniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural Imaterial”, diz Echeverria. A identidade visual da exposição é assinada pelo designer Ikaro Santhiago.

Em consonância com o tema da 20º Fenearte, que homenageia a ciranda, o estande da Secult-PE/Fundarpe também apresenta um grande painel de Lia de Itamaracá. Patrimônio Vivo do Estado, a cirandeira é, ao lado de Dona Duda e Mestre Baracho, uma das homenageadas da feira de artesanato e figuras mais respeitadas da cena cultural do Estado. “Como a ciranda é uma das candidatas ao título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, trouxemos a imagem de Lia para mobilizar o apoio dos visitantes da feira à nossa proposição ao Iphan. Quem vier ao nosso estande, poderá assinar uma espécie abaixo-assinado que será entregue junto ao inventário da ciranda lá na sede do Iphan, em Brasília”, ressalta a coordenadora.

12ª Semana do Patrimônio – Neste ano, o evento terá como tema “Territórios Educativos e Culturais: Diálogos Possíveis” e tem como objetivo um amplo e qualificado debate sobre as relações entre os territórios educativos e culturais e suas potencialidades para o Patrimônio Cultura. A 12ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco será realizada entre os dias 12 e 17 de agosto. Ex-diretor da Fundação Roberto Marinho e membro da Academia Brasileira de Letras, o advogado e escritor Joaquim Falcão comandará a conferência de abertura da Semana de Patrimônio, que acontecerá no dia 12 de agosto, às 15h, no Auditório do Museu Cais do Sertão.

Serviço – A Fenearte vai até o dia 14 de julho. A feira funciona das 14h às 22h, nos dias úteis, e das 10h às 22h, nos finais de semana. De segunda a sexta, a entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Nos sábados e domingos, os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada).

Foto: Fernando Figueirôa/Secult-PE/Fundarpe