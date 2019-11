Expressão do Riso Carpina comemora cinco anos de trabalho voluntário

Grupo leva alegria, distração e bem-estar aos pacientes internados

Há cinco anos o grupo Expressão do Riso Carpina vem transformando o ambiente hospitalar da Unidade Mista de Saúde Assis Chauteaubriand em um lugar alegre e de esperança, através da Terapia do Riso. O grupo é formado por quatro voluntárias que encaram com muita alegria a missão de, aos sábados, proporcionarem sorrisos e brincadeiras para pacientes, acompanhantes e profissionais de Saúde em ambiente hospitalar.

Enilda Freire (Dra. Bobita), Sonaira Dias (Dra. Cri-cri), Mirian Andrade (Dra. Mimijona) e Dayane Oliveira (Dra. Emília) se trocam, se maquiam e se transformam em seus personagens especialistas em “besteirologia” e “abraciologia”, como elas costumam se apresentar. Seus espetáculos levam risos e música, e têm auxiliado no tratamento e recuperação de centenas de pessoas.

Quem já passou em um hospital sabe o quanto é difícil a internação. Qualquer alegria ajuda a passar o tempo e amenizar as preocupações. As histórias são inúmeras nesses cinco anos de atividade. A tarefa é sempre levar alegria às pessoas que, por conta de uma determinada doença, enfermidade, ou internação, já se esqueceram como é simples colocar um sorriso no rosto. Sobre a missão do grupo, a Dra. Bobita usa uma expressão do livro de Provérbios 17:22 que diz: “O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos”. Ela ressalta ainda que no hospital “precisamos levar a Palavra de Deus, uma palavra de conforto e quem está ali percebe que alguém está se importando com a dor dele”, diz.

Sempre ouvimos que “rir é o melhor remédio” e o sorriso indica felicidade. Pesquisas apontam que o ato de rir é postura que induz a cura natural de um enorme número de doenças. Segundo os especialistas, essa ação relaxa o corpo e a mente. Quando uma pessoa ri, o organismo libera endorfina, hormônio que promove uma sensação de bem-estar geral. As pesquisas afirmam que o riso favorece a autoestima, diminui a dor, favorece a circulação sanguínea e reduz o estresse.

Essa constatação a equipe do Expressão do Riso Carpina confirma através de cada visita. A Dra. Bobita destaca que “o doente que é mais otimista e animado se recupera mais rápido, mas aquele doente que é mais abatido vai ter mais dificuldade para se recuperar”. A Risoterapia ativa o sistema cardiovascular, melhora o sistema respiratório, a oxigenação sanguínea, o sistema imunológico, por exemplo.

A Dra. Cri-cri explica que tudo iniciou a partir do convite para um curso de Palhaçoterapia em Recife com o Grupo Expressão do Riso. A partir dessa experiência elas resolveram criar a mesma proposta em Carpina. Na sua primeira formação haviam outros voluntários, mas atualmente são a Dra. Bobita, Dra. Cri-cri, Dra. Emília e Dra. Mimijona que têm garantido a alegria dos pacientes. Elas fazem parte das denominações evangélicas Igreja Batista Central e Batista Firme Promessa. O conselheiro do grupo é o pastor Luiz Carlos Paes Barreto, conhecido por Pastor Bobby.

“Com o Expressão do Riso Carpina levamos com compromisso e amor um pouco da alegria de Deus àquelas pessoas que estão tristes e sem ânimo”, ressalta a Dra. Cri-cri. O grupo agradece a receptividade da direção da Unidade Mista de Saúde de Carpina, bem com dos profissionais que sempre as recebem muito bem.

Em datas comemorativas como dia das mães, Natal e dia das crianças, por exemplo, elas fazem uma campanha para arrecadar brindes e presenteiam os pacientes. Um gesto de carinho para aqueles que infelizmente passam essas datas no ambiente hospitalar. O trabalho é voluntário e mantido por doações. A Dra. Mimijona destaca que para manter as atividades o grupo tem contado com o apoio das igrejas onde elas são membros, mas que aceita doações de pessoas físicas ou instituições.

O Expressão do Riso Carpina vem há cinco anos distribuindo amor e esperança. Elas usam o universo do palhaço para transportar os internados para um mundo cheio de cor e felicidade. Apesar de ser visto como uma diversão, o trabalho é levado a sério pelas voluntárias que se reúnem para organizar as apresentações e atender também a outros convites. Outras informações através da página no Facebook: Expressão do Riso Carpina.