Fábrica de fogos de artifício explode em Tracunhaém

Uma fábrica de fogos de artifício, localizada na Rua João Brito, no Bairro Novo, em Tracunhaém, município da Mata Norte, explodiu nessa madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 4h30 dessa quarta-feira. A pequena fábrica ficava ao lado de uma residência. A dona da casa foi atingida com um pequeno corte na cabeça e socorrida por vizinhos, no hospital do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na hora do acidente, a mulher estava em casa com o marido e o filho, mas eles não se feriram. Segundo os Bombeiros, a explosão atingiu 50% da residência, destruindo eletrodomésticos da família. Peritos do Instituto de Criminalística foram chamados para examinar a área.

A Polícia Civil está verificando se a fábrica era regularizada. Não se sabe ainda as causas da explosão. No último dia 23, duas pessoas morreram no Sítio Imbiruçu, no município de Cupira, depois que uma fábrica de fogos de artifício explodiu. Outras duas pessoas ficam gravemente feridas.

*DiarioPE