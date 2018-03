Facepe lança edital de apoio à divulgação científica

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) lançou um edital no valor global de R$ 550 mil para apoio a projetos de divulgação científica. As propostas podem ser formatadas nas categorias de exposições interativas, experimentos ou kits educacionais e produções audiovisuais. Os interessados devem fazer a candidatura até 1º de maio no site da FACEPE (http://agil.facepe.br).

O lançamento do edital representa uma política pública do governador Paulo Câmara alinhada à Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para Pernambuco, elaborada pela Secretaria de CT&I do Estado, que objetiva disseminar conceitos de CT&I como valores para transformação social e elevação da qualidade de vida.

O Edital FACEPE 04/2018 pode receber propostas de escolas públicas, de departamentos ou cursos regulares das Instituições de Ensino Superior, sem fins lucrativos, e das Instituições de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, conforme o regulamento. A partir do montante global de até R$ 550 mil, a categoria de Exposições Científicas Interativas (A) terá R$ 250 mil para apoiar até três propostas de até R$ 50 mil e 10 propostas de até R$ 10 mil, a categoria de Experimentos e/ou Kits Educacionais (B) poderá somar R$ 150 mil em até 20 propostas de até R$ 5 mil e cinco propostas de até R$ 10 mil e a categoria de Produções Audiovisuais (C) poderá receber até R$ 100 mil em até duas propostas de até R$ 40 mil e duas de até R$ 10 mil.

Passo a passo – Para submeter as propostas os candidatos devem acessar, pelo site da Facepe, o sistema AgilFAP com um login e senha. Selecionar o item “Bolsas e Auxílios” na aba “Formulários” e, em seguida, indicar a modalidade “APQ – Projetos de Pesquisa” na aba “Auxílios”. O próximo passo será selecionar, em Natureza da solicitação, a opção “Editais”, seguindo para “Editais Vigentes” e clicar na opção “Edital 04/2018 – Divulgação Científica”. O edital na íntegra está à disposição no site da Facepe também. ((http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2018/03/Edital-FACEPE-04-2018-Apoio—-Divulga—-o-Cient–fica.pdf)