Faepe discute Agrinordeste no Recife

Durante a primeira da diretoria em 2019, ocorrida na segunda (03), o presidente da Faepe, Pio Guerra, apresentou aos associados, o Projeto Arquitetônico para ampliação da sede da entidade. O documento já foi aprovado pela Prefeitura do Recife.

Outra iniciativa da federação, que também teve seu projeto apresentado foi o Agrinordeste 2019. O evento vai acontecer entre os dias 24 e 26 de setembro, com muitas novidades e um crescimento de mais de 30% do espaço ocupado no Centro de Convenções de Pernambuco.

Foi apresentado, ainda, com detalhes, recente ação promovida pelo Senar Pernambuco, através dos programas Saúde da Mulher Rural e Saúde do Homem Rural, no município de Taquaritinga do Norte. A instituição viabilizou mais de 600 atendimentos gratuitos à população.

Entre os serviços ofertados, exames preventivos, consultas médicas e palestras educativas. A iniciativa será repetida em mais doze municípios pernambucanos.

Em relação às demandas do setor produtivo, o presidente da Faepe falou sobre a primeira visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao Estado, realizada em abril, no Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, onde foram discutidas reivindicações dos principais segmentos econômicos do agronegócio em Pernambuco: fruticultura, pecuária, avicultura e cana-de-açúcar.

Questões relacionadas à produção de leite e frutas também foram debatidas na reunião de diretoria da Faepe. Participaram do encontro produtores ligados à Federação, nos municípios de Frei Miguelinho, Inajá, Sanharó, Serra Talhada, Parnamirim, além da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco.

Foto: Divulgação