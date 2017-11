FALUB promove feira do empreendedor e jornada pedagógica em Carpina

A Faculdade Luso Brasileira (FALUB), em Carpina, promove nesta quarta- feira (29) a XVIII Feira do Empreendedor e a XIV Jornada Pedagógica. Alunos dos cursos de Administração e Contabilidade apresentam iniciativas de sucesso de empreendedores da Mata Norte com estantes e demonstração de produtos. Enquanto que os estudantes de Letras e Pedagogia participam com trabalhos na área de educação.

Os dois eventos já se consolidaram na Mata Norte e atraem um público recorde. “São dois eventos que se notabilizaram no calendário de eventos de Carpina e da Mata Norte. Hoje temos uma boa representatividade de empresas de Carpina e da região. Temos uma Feira do Empreendedor e a Jornada Pedagógica que não tem a participação direta da direção da faculdade que fica apenas no apoio, mas são planejados e executados pelos alunos e professores e eu considero isso a nossa maior conquista”, explica o diretor da FALUB, Mauri Costa.

Cerca de 25 equipes apresentam os trabalhos durante os três dias do evento, que segue até a próxima sexta- feira (1º), e está organizado no pátio da instituição, com início às 19hs. Outras informações (81) 3621-0668.