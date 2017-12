Fase Estadual do Jogos Paralímpicos de PE é encerrada com a presença de embaixadores do Time PE

Três ícones do paradesporto pernambucano foram os grandes embaixadores da fase estadual dos Jogos Paralímpicos de Pernambuco. A competição, encerrada neste fim de semana no Centro de Esportes Santos Dumont, em Boa Viagem, reuniu como incentivadores – e competidores – Jeohsah Bezerra, Jenifer Martins e Ana Cláudia Silva, todos da seleção brasileira paralímpica de atletismo. Estrela do Time PE, o trio fez questão de comparecer ao local da disputa para apoiar os paratletas competidores.

A fase final dos Jogos Paralímpicos estaduais, disputada nas categorias infantil (15 a 17 anos) e aberto (adulto), teve a participação de quase 400 paratletas de dez diferentes cidades pernambucanas. Eles entraram em ação em três dias de disputas nas modalidades atletismo, natação, bocha, tênis de mesa, basquete (para surdos) e futsal (nas categorias surdos e deficientes intelectuais). Os competidores receberam de presente o incentivo dos “embaixadores” Jeohsah, Jenifer e Ana Cláudia – esta que, além de servir como referência, aproveitou para cair na pista e vencer três provas: sua especialidade, os 100 metros da classe T42, além do lançamento do dardo e do salto em distância.

“Ter recebido esses grandes paratletas na competição permambucana só ratifica o respeito pelo esporte paralímpico no nosso Estado. O segmento cresce a cada ano e Jeohsah, Jenifer e Ana Cláudia são provas de que o esforço e o destaque estadual os levam para patamares nacionais e internacionais”, comentou o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras. “Tivemos ótimas disputas dos paratletas neste fim de semana. Saber que eles foram contemplados por três dos principais nomes do esporte pernambucano nos deixa ainda mais motivados em avançar com o paradesporto estadual”, completou.

INCENTIVO – O que Jeohsah Bezerra, Jenifer Martins e Ana Cláudia Silva têm em comum, além de competirem no atletismo, é o fato de servirem de exemplo aos paratletas mais novos. E cada um do trio, que faz parte do Time PE, abraça a função de “embaixador” e recebe isso de uma forma especial:

“É tudo diferente para mim. Antes eu estava aqui competindo e hoje prestigio como ídolo e espelho. É importante esse contato, pois tenho certeza que essa competição revela muitos campeões que podem trazer conquistas para Pernambuco”, ressaltou Jeohsah.

“Bastante gratificante ter esse reconhecimento. Antes nós três éramos desconhecidos e agora somos referências. Esses abraços, carinhos e incentivos procuramos retribuir dando apoio. Além disso mostramos aos outros paratletas que se nós conseguimos chegar na seleção, eles também podem”, pontuou Ana Cláudia.

“Aproveito o momento para dar dicas aos mais novos. Tenho muito orgulho do atletismo e sou apaixonada pelo esporte, por isso sempre compareço nas competições, seja para disputar ou para incentivar. Eu olho a turma competindo e fico agitada, é como se eu estivesse lá dentro com eles. Esse ambiente é uma maravilha”, enfatizou Jenifer.