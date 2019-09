Feira da agricultura familiar aquece economia em Lagoa do Carro

O município de Lagoa do Carro promove hoje a primeira feira da agricultura familiar e economia solidária com exposição e comercialização de produtos orgânicos, e da economia solidária.

A comercialização iniciou desde às sete horas da manhã e se estende até as três horas da tarde, e acontece na Praça de Nossa Senhora da Soledade, no Centro da cidade.

A organização do evento confirmou a participação de representantes de outros municípios da Mata Norte e de outras regiões do Estado.

Estarão sendo ofertados ao púbico produtos agrícolas, como frutas, legumes, verduras sem agrotóxicos e artesanato da economia solidária.

Para animar a feira haverá ainda apresentações culturais de grupos locais.

A proposta da primeira feira da agricultura familiar e econômia solidária é promover a economia solidária e agricultura familiar como estratégia de desenvolvimento local.