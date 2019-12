Feira de Artesanato de Carpina e Região inicia hoje (03)

De 03 a 08 de dezembro, será realizada mais uma edição da Feira de Artesanato de Carpina e Região. O evento acontecerá no largo da Igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Carpina, sendo uma parceria entre o Sebrae/PE, Associação da Mulheres Artesãs Divina Arte de Pernambuco (Amada) e prefeituras municipais.

Mais de 70 artesãs das cidades de Salgadinho, Passira, Feira Nova, Nazaré da Mata, Paudalho, Limoeiro e Carpina, irão expor seus produtos nos 28 stands que estarão montados no local. Também haverá diversas apresentações culturais de artistas da região, desfiles de moda, palestras, mostras de artesanato, oficinas e degustações.

A feira será aberta ao público e funcionará das 16h às 22h, sendo as apresentações culturais realizadas das 19h às 22h. A abertura, na terça-feira (03), será às 19h, com apresentações do Bloco Lira do Carpina. No dia 05, excepcionalmente às 14h, será realizada a palestra “Como Participar de Feiras”, oferecida pelo Sebrae/PE, na sede da Câmara de Dirigentes Logistas do Carpina (CDL).

Programação:

03/12 – Abertura, com apresentações do Bloco Lira de Carpina, às 19h;

04/12 – Desfile com a Agencia Oficina de Modelos, às 19h;

05/12 – Palestra “Como Participar de Feiras”, às 14h, e Studio de Dança Edy Leandro, às 19h;

06/12 – Grupo Renascer – Coral das Mulheres IBFP, às 19h;

07/12 – Bloco Lírico Flor do Tamarindo, às 19h;

08/12 – UCEA, com o Terraço Cultural, às 19h.