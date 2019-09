Feira do Tapete e festival da Cachaça acontece em Lagoa do Carro

Entre os dias 27 e 30 de setembro, no centro da cidade de Lagoa do Carro, na Mata Norte, visitantes e moradores do município vão vivenciar a 13ª edição da Feira do Tapete e Artesanato e, paralelo ao evento, o 8º Festival da Cachaça.

A festa é uma mostra dos melhores tapetes confeccionados pelas artesãs lagoenses, considerados um dos melhores do Brasil, além de diversos tipos de artesanato, como bordados manuais, pinturas, trabalhos em reciclados, peças em barro e outros materiais.

No mesmo local, acontece o Festival da Cachaça com exposição de marcas antigas da bebida e degustação gratuita. O festival traz um pouco do que há no Museu da Cachaça de Lagoa do Carro, um espaço com mais de 13 mil garrafas de cachaças de várias partes do Brasil. O acervo é um dos maiores do mundo, e conta um pouco da história e cultura do País.

Entre as atrações musicais se apresentam diversos artistas locais e regionais em palco armado no centro da cidade. Na programação consta Ed Souza, banda Cravo e Canela e a banda A favorita (dia 28), Eduarda Alves (29) e a banda Musa e a cantora Priscila Sena (30). Nos dias 30 de setembro 1 de outubro comemora-se o aniversário de emancipação política de Lagoa do Carro com festividades.