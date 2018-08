Feira Literária Infantil é realizada em Carpina

A Secretaria de Educação do Carpina realizou a abertura da 2ª edição da Feira Literária da Creche Zite Lapa. As sete turmas da unidade escolar farão apresentações baseadas em obras literárias durante todo o horário letivo desta quinta-feira (23), das 8h às 16h. Para este ano o tema escolhido foi “Cantando e Encantando”.

Entre as diversas atividades desenvolvidas pelas crianças, o público pode conferir musicais, recitações e teatrinhos. O objetivo segundo a diretora da creche, Edva Lima, é aproximar as crianças da leitura. “A mente das crianças é um jardim fértil. Nós tentamos plantar ao máximo coisas boas e úteis como o gosto pela leitura, para que elas desde cedo saibam aproveitar o mundo literário que está disposição”, afirmou.

Cada sala foi ornamentada segundo o tema do livro. Os alunos também estarão caracterizados para a realizarem as apresentações. Entre as obras escolhidas estão “As Borboletas”, de Vinícius de Morais, “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, de Monteiro Lobato, e a História Bíblica da Arca de Noé.