Feira Nova promove 15ª Festa da Farinha

A cidade de Feira Nova promove no período de 29 de setembro a 02 de outubro a 15ª Festa da Farinha, na Praça de Eventos da Cidade. Para a abertura um Encontro de Sanfoneiros, Festival de Violeiros e apresentação de Danças.

Outro destaque da festa é a Feira de Artesanato, além de palestras e cursos promovidos pelo SEBRAE. Já confirmaram presença para expor no evento os municípios de Olinda, Passira, Glória do Goitá, Ribeirão, Vitória de Santo Antão e Limoeiro. A Secretaria de Agricultura realiza no dia 29 palestra sobre a cadeia produtiva da “Mandioca” e curso de beneficiamento da mandioca (farofa temperada).

No dia 30 acontece uma noite de adoração e louvor com um culto em Praça Pública. A convidada é a cantora gospel Fernanda Brum. Para o dia 1º a animação está garantida com Vivian Alves, vencedora do Show de Calouros realizado pela Diretoria de Cultura do município, em seguida a festa segue com Irah Caldeira e a Banda Cavalo de Aço. Para o encerramento (02), shows com a Banda Calcinha Preta e Pablo.