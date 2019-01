Feiras do Moda Center Santa Cruz voltam a ser realizadas

Passadas as festividades de fim do ano, o Moda Center Santa Cruz volta abrir as portas para o público. A primeira feira de 2019 será realizada nos dias 7 e 8 de janeiro, das 6h às 18h. O maior centro atacadista de confecções do país passa a funcionar às segundas e terças-feiras, como sempre acontece no período considerado como baixa temporada, que vai até a primeira quinzena de maio. A partir daí, começa a primeira fase de alta temporada do ano, que vai até antes das festas juninas, quando o centro atacadista funciona em horário diferenciado para atrair ainda mais clientes em busca de confecções de qualidade e preço baixo. No início do ano, a procura maior passa a ser por moda praia e casual, por conta do verão. A expectativa é continuar atraindo uma média de 40 a 50 mil clientes por feira na baixa e média temporada.