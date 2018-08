Fenamata leva oficinas de artesanato e empreendedorismo para alunos de escolas públicas da Mata Norte

Cerca de sessenta estudantes de escolas municipais da cidade de Vicência, na região da Mata Norte, participam, a partir deste sábado, (1º) até a próxima quinta-feira (6), de um ciclo de capacitações de produção artesanal e de empreendedorismo. A formação, ofertada gratuitamente aos alunos, integra às atividades da Feira de Negócios do Artesanato (Fenamata), com o apoio do Sebrae – (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Prefeitura de Vicência.

A Escola Municipal Comunidade Cristã Vânia Jerônimo, localizada no mesmo local que leva o nome da instituição de ensino, vai sediar as oficinas de artesanato em barro, ministrada pelo mestre Zuza, natural do município de Tracunhaém. Já a artesão Edjane Maria Ferreira de Lima, do município de Glória de Goitá, vai ensinar como produzir mamulengo. Outra atividade formativa será a oficina de reciclagem de pneus, que tem à frente o artesão, José Batista Visto Vilela, de Aliança. As três oficinas acontecem sempre no turno da tarde, a partir das 13h.

Em paralelo às atividades de formação artesanal, o público, em sua maioria filhos de agricultores rurais e cortadores de cana-de-açúcar, também serão capacitados para atuar como futuros empreendedores, em um curso oferecido pelo Sebrae. Na prática, os participantes terão de elaborarem um Plano de Negócios, que tornem suas ideias sucesso no mercado de vendas. Outra atividade que vai estar em pauta, é a criação de startups com foco na expansão no mercado artesanal. A ideia é consolidar a inserção dos artesãos no universo da internet, com empresas virtuais, para atender à demanda dos consumidores e estimular o crescimento econômico local.

“Nosso objetivo é despertar nos estudantes o potencial que a cultura do artesanato tem para a nossa região, sobretudo, na colaboração da economia das famílias. É por isso que vamos capacitá-los para tornar pessoas capazes de planejar e executar ideias empreendedoras de sucesso. Queremos explorar todo o potencial de criatividade, organização e realização que há na juventude” afirmou a coordenadora pedagógica da Fenamata,Luzinete Maria.

Além da formação, o projeto propõe, ainda, ao fim do curso, uma exposição com todos os produtos em um stand montado na Feira de Negócios do Artesanato da Zona da Mata (Fenamata), que acontece entre os dias (8) a (11) de Setembro, no Sítio histórico, Centro de Vicência. Os participantes também recebem certificado de participação. Os melhores projetos de empreendedorismo e startups vão contar com acompanhamento especial, mesmo após as oficinas.