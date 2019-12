Férias: cuidados com a alimentação da criançada

Com a chegada das férias escolares é preciso cuidado redobrado com a alimentação dos pequeninos. A rotina se altera, as crianças acabam dormindo mais tarde, se acordando mais tarde também, pulando algumas refeições e o pique delas consome mais energia para conciliar tantas brincadeiras e passeios. A ida à casa da avó e dos amiguinhos é mais constante e as guloseimas açucaradas reforçam os lanches.

Mas, é possível manter uma alimentação saudável para deixar as ferinhas bem dispostas para aproveitar ao máximo os dias mais livres. Para o médico nutrólogo e ortomolecular, Rafael Coelho, é possível, sim, manter uma alimentação equilibrada e sem deixar a diversão de lado. “Saber oferecer refeição adequada à criança não dever ser algo ser graça. A criança tende a seguir o que o pai ou a mãe comem”, orienta.

O primeiro ponto a ser observado é não pular as refeições, que deverão seguir os horários estabelecidos para café, almoço, janta e os lanches. Os doces estão liberados, ocasionalmente, principalmente após o almoço. Conforme orientação do médico ou nutricionista, o açúcar poderá ser substituído por adoçante de stévia e também o mel. “O açúcar deverá ser retirado da alimentação caso se tenha um diagnóstico de diabetes, ao contrário o açúcar poderá ser usado moderadamente”, explica Rafael Coelho. O médico ainda orienta que o açúcar demerário e mascavo são mais saudáveis do que o produto refinado.

A dieta infantil deverá conter gordura, carboidratos, proteínas e fibras. Um cardápio leve, principalmente intercalando com frutas, verduras, frutas e tubérculos. “O nordestino gosta muito das raízes feito inhame, batata, macaxeira e poderão compor o cardápio da criançada juntamente com uma proteína”, afirma Coelho. Alimentos fritos deverão ser substituídos por grelhados e assados. O especialista ainda orienta que frutas com vitamina C, feito a laranja e a acerola ajudam a aumentar a imunidade dos pequenos.

A hidratação neste período é fundamental para evitar complicações nos rins e nos intestinos. Água de coco, sucos naturais (de preferência sem açúcar), chás e água estão liberados. O refrigerante está relacionamento ao aumento de peso e diabetes, portanto, deve ser evitado, bem como os alimentos embutidos e com excesso de corantes.

Obesidade Infantil – Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, em 2015, apontam que uma em cada três crianças de cinco a nove anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os meninos, 16,6% são obesos, enquanto as meninas somam 11,8%.