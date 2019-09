Festa da Padroeira de Limoeiro celebra 240 anos da Paróquia da Apresentação

Entre os dias 15 e 24 de novembro, Limoeiro, no Agreste Setentrional de Pernambuco, vivenciará a Festa de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira do município. Este ano, em comemoração aos 240 anos da “paróquia mãe”, o tema geral será Batizados e enviados: 240 anos de história, fé e missão. Uma ampla programação está sendo vivenciada nas comunidades que integram a área da Paróquia Nossa Senhora da Apresentação.

Desde o dia 24 de agosto, uma réplica da imagem da padroeira tem visitado as comunidades. Entre sítios, bairros, paróquias, entidades públicas e comércio, a peregrinação seguirá até o dia 17 de novembro, quando acontece a procissão motorizada. Em cada comunidade acontece a divulgação da festa, devoção à padroeira, terço, celebração da palavra, visita às escolas e aos doentes, além de formação mariana.

Coordenada pelos padres Elias Roque e Amaro Manoel, uma comissão composta por voluntários tem organizado os detalhes da festa. Os juízes foram definidos: Irmãs Franciscanas e Colégio Regina Coeli (Bandeira); Pastoral das Viúvas (Altar); Roberta Muniz (Andor da Carreata), Todos os grupos, pastorais, movimentos e comunidades da Paróquia (Andor do Encerramento).

A festa dos 240 anos da Paróquia também contará com o Bingo da Festa, no dia 22 de novembro, após a missa, na frente da Igreja Matriz. Já no dia 23 será realizado o Baile da Pastoral Familiar, a partir das 22h, no Colombo Sport Club, na Praça da Bandeira, Centro de Limoeiro. Diariamente, durante o evento, barracas de lanches e lembranças também estão montadas na área externa da Matriz.

Participação – Mais de 30 famílias confirmou participação nas noites de festa (noiteiros). Outros interessados devem procurar a secretaria da Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação para confirmar e definir a data. Confira abaixo a animação litúrgica:

Dia 15 (18h30) – Procissão da Bandeira saindo do Colégio Regina Coeli em direção à Igreja Matriz. Apostolado da Oração, PASCOM, Pastoral da Catequese, Irmãs Franciscanas de Maristella, Terço dos Homens e Terço das Mulheres;

Dia 16 – Grupo Trilha, Oficinas de Oração e Vida e Comunidades do Setor Duas Pedras (Duas Pedras, Ribeiro do Mel, Salobro, Esperança e Lajes);

Dia 17 – Carreata às 16h30, saindo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo (retorno da Imagem Peregrina). TLC, Pastoral Carcerária, SSVP (Vicentinos), Pastoral da Criança, Pastoral Social e Motoristas;

Dia 18 – Movimento Apostólico da Mãe Rainha, Pastoral do Dízimo, OVS, Pastoral do Batismo, Sopão Solidário e Comunidades do Setor Mendes (Mendes, Cabeça de Vaca 1, Cabeça de Vaca 2, Bom Sucesso de Baixo, Bom Sucesso de Cima e Lagoa do Couro);

Dia 19 – Paróquia São Sebastião;

Dia 20 – Paróquia Nossa Senhora do Carmo;

Dia 21 – Missa da Manhã: Secretaria de Educação de Limoeiro, GRE Vale do Capibaribe, Escolas Municipais, Estaduais e Particulares e Instituto Pe. Luis Cecchin. Missa da Noite: RCC, Pia União das Filhas de Maria, Orando por Nossos Filhos, Prefeitura Municipal de Limoeiro e Câmara Municipal de Limoeiro;

Dia 22 – MECE’s, Ressonância da Palavra, Encontro de Irmãos e Comunidades Setor Centro (Santo Antônio, São João Batista, Nossa Senhora de Fátima, Frei Estevão, Barriguda, Vila da Paz, São Jorge e São Francisco de Assis);

Dia 23 – EJC, Infância e Adolescência Missionária, Coroinhas, Pastoral Criança e Comerciantes;

Dia 24 – Missa Solene (09h): Pastoral das Viúvas, Assessoria Paroquial de Eventos, Pastoral da Música e Pastoral Familiar. Procissão (16h): Equipe de Liturgia.

