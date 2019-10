Festa da Padroeira de Limoeiro contará com a Banda de Música da PM

Dentro dos preparativos para a festa dos 240 anos da Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, no município de Limoeiro, a comissão da festa confirmou na tarde desta segunda-feira (14) a participação da Banda de Música da Polícia Militar de Pernambuco no evento. De acordo com a comissão, a banda se apresentará na procissão de encerramento, programada para o dia 24 de novembro. O novenário tem início no dia 15 com a efetiva participação da comunidade católica. Este ano, o tema geral é Batizados e enviados: 240 anos de história, fé e missão.

De acordo com informações da Secretaria de Defesa Social (SDS), no mês de novembro, a Banda da PMPE comemora 146 anos, sendo considerada uma das maiores representações culturais do Estado. Na sua trajetória, apresentações que encantaram platéias do Brasil e de outros países com música brasileira e universal de qualidade elogiável. É uma referência na preservação de cultura musical e de sua difusão junto às comunidades, sendo destaque em eventos oficiais promovidos nos diferentes níveis de Governo, em cerimônias religiosas, escolares e sociais.

A Banda foi alçada à condição de Companhia Independente de Música da Polícia Militar (CIMPM), através da Lei Estadual nº 16.014, de 16 de maio de 2017. Subordinada à Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH), é composta por 104 componentes, distribuídos nas frações de Recife e Caruaru. A Banda de Música da PMPE foi instituída oficialmente a partir do Decreto da Província de Pernambuco datado de 05 de novembro de 1873, inicialmente com o fim de atender as solenidades da Corporação.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Festa

Foto: Blog Coisas da Vida