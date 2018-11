Festival Canavial estreia neste fim de semana ao som da música instrumental

A 12ª edição do Festival Canavial 2018, importante evento da música e cultura popular pernambucana, que acontece a partir deste sábado (10), em Buenos Aires, região da Zona da Mata, promete levar muita diversão e alegria, para o público de todas as idades.

Durante sete dias, moradores da cidade e da região, vão contar com presentações de grupos de música instrumental, forró, frevo, coco de roda, pé de serra e encontro de maracatus.

Neste sábado, a programação de estreia do festival fica por conta da Mostra Canavial de Música Instrumental, que vai reunir grupos da região e de outros estados, apresentando das músicas mais clássica ao ritmo da cultura pernambucana. O evento tem início a partir das 21h, e acontece em frente a igreja de Santo Antônio, centro do município.

No domingo (11), também acontece no mesmo local, mais um dia de mostra, só que desta vez, a partir das 17h. De acordo com a organização, cerca de cinco mil pessoas estão sendo esperadas na estreia do festival.

A primeira etapa da programação festiva, realizada que segue até o domingo (18), também vai ofertar, ainda, shows de João Donato; Banda Aquarius; Nádia Maia; Adiel Luna; Cezzinha; Assissão; Afonjah; Ticuqueiros; Silvério Pessoa; e Charles Teone. O evento é gratuito.

Já a segunda etapa da programação, prevista para acontecer apenas entre os dias 15 a 18 de novembro, no distrito de Upatininga, em Aliança, na Zona da Mata, recebeu ampliação, e acontce até o dia 02 de dezembro, com várias atividades culturais. A programação completa está no https://www.facebook.com/festivalcanavial.

PROGRAMAÇÃO GERAL

BUENOS AIRES/PE

SÁBADO – 10/11/2018

Mostra Canavial de Música Instrumental

Local: Em frente a igreja de Santo Antônio

21h – Zé Freire e a Função (Camaragibe/PE)

22h – Banda 15 de Novembro (Aliança/PE)

23h – Sexteto Tabajara (João Pessoa/PE)

DOMINGO – 11/11/2018

Mostra Canavial de Música Instrumental

Local: Em frente a igreja de Santo Antônio

17h – Grupo de Flauta Rubens Amorim (Condado/PE)

18h – Tercina (Tracunhaém/PE)

19h – Rubacão Jazz – (João Pessoa/PB)

20h– Quinteto Nazabras (Nazaré da Mata/PE)

QUARTA 14/11/2018

Feira de Agricultura Familiar

Local: Em frente à sede do Maracatu Estrela Dourada

Hora: 8h às 14h

QUINTA – 15/11/2018

Palco SESC

Local: Em Frente a sede do Maracatu Estrela Dourada

20h – Maracatu Estrela Dourada (Buenos Aires/PE)

21h – Maracatu Águia Formosa (Tracunhaém/PE)

22h – Coco Panela de Barro (Tracunhaém/PE)

SEXTA-FEIRA – 16/11/2018

Palco SESC

Local: Em Frente a sede do Maracatu Estrela Dourada

20h30 – Grupo de TEATRO Galpão das Artes

Espetáculo: O Perú do Cão Coxo (Limoeiro/PE)

22h30 – As Severinas (São José do Egito/PE)

Palco Mestre ZÉ TICO

Local: Em frente ao Clube Municipal

21h30 – Adiel Luna e Banda (Recife/PE)

23h30 – Nádia Maia e Banda (Recife/PE)

0h30 – Banda Aquarius (Recife/PE)

SÁBADO – 17/11/2018

Seminário Memória e Cultura Popular

Hora: 9h às 11h30

Local: Clube Municipal

– Laure Garrabé – UFPE (Paris/Brasil)

– Isa Trigo – UNEB (Salvador/BA)

– Chico Simões – Mamulengueiro (Brasília/DF)

– Frank Sóstenes – Músico e Pesquisador (Recife/PE)

Coordenação: Wanessa Santos – Produtora Cultural (Nazaré da Mata/PE)

11h30 – Lançamento do Catalogo Homens do Barro de Goiana– Alexandre Veloso (Goiana/PE)

Seminário Agricultura Familiar

Local: Clube Municipal de Buenos Aires

Hora: 14h às 17h

– Zé Tico – Agricultor Familiar e Caboclo de Lança (Buenos Aires/PE)

– José Benvindo – Presidente do Conselho Desenvolvimento Rural Sustentável (Buenos Aires/PE)

– Fabinho Queiroz – Prefeito (Buenos Aires/PE)

– Zita Barbosa – Presidente do CEMUR (Lagoa do Carro/PE)

Coordenação: Fábio André – Coordenador do Galpão das Artes (Limoeiro/PE)

Palco SESC

Local: Em Frente à sede do Maracatu Estrela Dourada

20h30 – Boi Charuto (Buenos Aires/PE)

21h – Chico Simões (Brasília/DF)

22h50 – Coco Popular (Aliança/PE)

Palco Mestre ZÉ TICO

Local: Em frente ao Clube Municipal

22h – Forró na Caixa (Olinda/PE)

23h50 – Assisão (Serra Talhada/PE)

00h40 – Cezzinha (Recife/PE)

DOMINGO – 18/11/2018

Palco ZÉ TICO

Local: Em frente ao Clube Municipal

18h – Afonjah e Banda (Recife/PE)

19h40 – João Donato e Banda (Rio de Janeiro/RJ)

21h – Silvério Pessoa e Banda (Recife/PE)

22h – Charles Theone e Banda (Rio de Janeiro/Olinda)

23h – Ticuqueiros (Nazaré da Mata/PE)

OFICINAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Local: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BUENOS AIRES

19/11/2018 – 13h às 17h – Oficina: Atender bem no Campo

20/11/2018 – 13h às 17h – Negociar no Campo

21/11/2018 – 13h às 17h – Custos para produzir

22/11/2018 – 13h às 17h – Controlar meu dinheiro

DISTRITO DE UPATININGA E ALIANÇA/PE

QUINTA-FEIRA – 15/11/2018

COMEMORAÇÃO DOS 130 ANOS DA BANDA 15 DE NOVEMBRO

Distrito de Upatininga

5h – Alvorada com Banda 15 de Novembro

10h – Missa em ação de graças, na Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho

14h – Workshop Frevo para aprender e ensinar com Valeria Vicente (Professora da UFPB), na Escola de Frevo Zezé Corrêa

19h – Solenidade em comemoração aos 130 anos, na sede da Banda 15 de Novembro

Mostra Canavial de Música Instrumental

Local: Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho

20h – Banda 15 de Novembro (Aliança/PE)

21h– Ell Gênio Duo (Recife/PE)

22h– Orquestra de Frevo Zezé Corrêa (Aliança/PE)

SEXTA-FEIRA – 16/11/2018

Seminário: Desafios do Mercado Musical

14h às 17h

– Afonjah – Músico (Recife/PE)

– Charles Theone – Músico (Olinda/PE)

Anderson Miguel – Mestre da Cultura Popular (Nazaré da Mata/PE)

Coordenação: Afonso Oliveira – Produtor Cultural (Recife/PE)

Mostra Canavial de Música Instrumental

Local: Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho

20h – Orquestra Popular Frutos da Várzea (Recife/PE)

21h – Quarteto Aurora (Recife/PE)

22h – Wassab (Olinda/PE)

SÁBADO – 17/11/2018

Mostra Canavial de Música Instrumental

Local: Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho

20h – SaGrama (Recife/PE)

21h – Nino Alves (Garanhuns/PE)

22h – Banda Capa Bode (Nazaré da Mata/PE)

SEXTA-FEIRA – 30/11/2018

Palco Mestre Batista

21h – Coco de Pareia (Goiana)

22h – Maracatu Nação Pernambuco (Olinda/PE)

23h – Suprema Corte (Olinda/PE)

00h – Orquestra Zezé Correia (Aliança/PE)

SÁBADO – 01/12/2018

8h às 12h – Canavial na Feira de Aliança

Emboladores Caju e Caetano (Aliança/PE)

Reisado de Maria Jacinta (Santa Maria da Boa Vista/PE)

19h às 21h – Encontro dos Maracatus

Palco Mestre Batista

– Maracatu Estrela de Ouro (Aliança/PE)

– Maracatu Leão Misterioso (Nazaré da Mata/PE)

– Maracatu Águia Dourada (Nazaré da Mata/PE)

– Maracatu Pavão Misterioso (Aliança/PE)

– Maracatu Beija Flor (Aliança/PE)

– Reisado de Maria Jacinta (Santa Maria da Boa Vista/PE)

21h – 0h – Cavalo Marinho Mestre Batista (Aliança/PE) – (LOCAL DA APRESENTAÇÃO)

21h – Toadas de Pernambuco (Cabo de Santo Agostinho/PE)

22h – Ticuqueiros e Fabio Carvalho (Nazaré da Mata/PE e Vitória/ES) (Projeto Conexão Canavial)

23h30 – Bongar (Olinda/PE)

DOMINGO – 02/12/2018

Palco Mestre Batista

17h – Afoxé Ylê de Egbá (Recife/PE)

18h30 – Afonjah (Recife/PE)

20h – Quinteto Violado (Recife/PE)

21h30 – Luiz Paixão (Condado/PE)

23h00 – Targino Gondim (Feira de Santana/BA)