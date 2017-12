Festival Canavial leva espetáculos gratuitos para cidades do interior de Pernambuco

Crianças, jovens, adultos e idosos poderão vivenciar neste fim de semana, dentro da 11ª edição do Festival Canavial, uma série de espetáculos teatrais gratuitas. O destaque será a Mostra “Cabras e Caboclos”, e o “Peru do Cão Coxo” de autoria do escritor e poeta Ariano Suassuna.

O espetáculo “Cabras e Caboclos”, protagonizado por integrantes do Maracatu Rural Estrela de Ouro de Aliança e brincantes do grupo Cabras de Lampião, de Serra Talhada, poderá ser vista pelo público, nesta sexta-feira (15), às 18h, na Chã de Camará, Zona Rural de Aliança, na Zona da Mata Norte do Estado; e no sábado (16), às 21h30, no Galpão das Artes, em Limoeiro, Agreste pernambucano.

Ambos, símbolos da força e tradição da cultura de raiz. O Maracatu de Baque Solto ou Rural – como é conhecido, por sua vez, tem sua essência na zona canavieira. Com a bravura de homens e mulheres do corte da cana de açúcar, a brincadeira, que é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, já atravessa pouco mais de um século, encanto a todos, com as batidas pulsantes dos chocalhos dos cablocos de lança e um colorido reluzente, que enche e encanta olhos de quem assiste. Por outro lado, a efervescência das fortes pisadas do homem sertanejo, seguida da marcação rítmica de pancadas de rifles no chão, dão à tônica do embalo da manifestação do Xaxado.

Essas duas singularidades culturais, vistas separadamente dentro do contexto cultural de cada região, agora, vão estar juntas em um único espetáculo, que será visto, pela primeira vez, por pessoas da Zona da Mata Norte e do Agreste do Estado, em um espetáculo que une emoção, arte e história.

“Essa é uma peça que vai contar a tradição e amor do povo de duas importantes regiões pela nossa cultura popular. É um grande intercâmbio cultural, em que os personagens das terras de Lampião se vistam dos personagens do Maracatu Rural e, consequentemente, os brincantes do maracatu troquem seus papéis, no palco, com sertanejos”, antecipou o coordenador do espetáculo “Cabras e Caboclos”, Afonso Oliveira. “Esse será um momento único e singular, nunca antes visto na história da cultura de raiz. O público vai poder dançar e se emocionar bastante” destaca.

O imaginário fantástico do autor do Movimento Armorial, Ariano Suassuna, também terá sua marca registrada no festival. A trama aborda de forma poética e contemporânea uma das principais obras do escritor: “Peru do Cão Coxo”.

O espetáculo descortina um picadeiro de intrigas no sertão de Taperoá – interior Paraibano, em que une amor, traição e herança. A peça, protagonizada por cerca de 20 artistas da cidade, será realizada neste domingo (17), a partir das 17h.

Cerca de cem espectadores estão sendo esperados no Galpão das Artes, localizado no centro de Limoeiro, para apresentação que é aberta ao público gratuitamente. As roupas, elaboradas para peça, são inspiradas no estilo barroco, onde é possível admirar a beleza, colorido e cada detalhe da época. No palco, os personagens ganham vida, embalados pela música e dança popular.

Na farsa, um poeta e esposa, apaixonados e bem-sucedidos, acabam perdendo tudo por conta de uma traição no relacionamento. Dentro da narrativa, o casal busca, fora do relacionamento, construir um novo “amor paralelo”, o que acaba não dando certo e coloca toda estrutura familiar a ruinas. A ponto que, o amor e riqueza do casal vai por água abaixo, restando-lhes apenas um peru, como herança desse relacionamento. “Queremos transmitir ao público algo muito além de uma homenagem ao mestre Ariano Suassuna, mas a cultura de nosso povo em cada gesto, em cada olhar”, afirma o arte educador e pedagogo, Fábio André.