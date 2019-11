Festival de Cinema de Carpina ressalta a produção audiovisual

Evento segue até o próximo sábado (30) com programação inclusiva e gratuita

Começou na cidade de Carpina a 2º edição do Festival de Cinema (CINECAR). A cerimônia de abertura foi realizada na noite de ontem (25) no Shopping Carpina, onde o evento segue até o próximo sábado (30). Durante toda a semana o público pode conferir a exibição dos filmes, apresentações culturais e mini palestras. Nesta edição, o evento ressalta o potencial da produção audiovisual, além de fomentar a inclusão social e a preservação ambiental.

Presentes a solenidade de abertura Maria Paula- superintendente do Shopping Carpina, Aline Silva- coordenadora da UNINASSAU na cidade, Izaura Pessoa- Secretária de Educação, Sílvia Nery- representando a Secretaria Municipal de Cultura; Sérgio Wilks- Coordenador Municipal da Defesa Civil, Erivelton Francisco- presidente da Associação da Pessoa com Deficiência de Carpina, Ana Bernardo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil- Subseccional Carpina, Angelina Melo- presidente do Movimento Reflorestando Carpina, Christian Farias- fotógrafo, Vasti Barbosa- presidente do Bloco Lira, Ramos Silva, presidente do Jornal Voz do Planalto, entre outras autoridades.

Na programação de abertura o Bloco Lira do Carpina realizou uma apresentação e animou a noite. Ao final foi exibido o curta DNA Arte.

Ana Bernardo, presidente da OAB- Carpina parabenizou a organização do evento e destacou que “a nossa cultura é feita com a arte e o 2º Festival de Cinema é mais um dos braços da cultura. A OAB ver isso como uma forma de favorecer toda a sociedade carpinense. Uma forma de fortalecer a cultura da região, por isso abraçamos essa causa”.

O 2º CINECAR homenageia a cineasta e jornalista Clara Angélica, de Recife, e o jornalista e radialista Ramos Silva, de Carpina. “Receber esse reconhecimento é muito significativo, pois tenho uma ligação com o cinema em Carpina. Vejo essa iniciativa como um fomento significativo para a produção audiovisual local e uma oportunidade para o público acompanhar o que está sendo produzido no Brasil e especialmente em nossa região”, ressalta Ramos Silva.

Programação Infantil- Uma programação especial foi preparada pelo 2º CINECAR para as crianças. Através de um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação local, os alunos da rede pública poderão acompanhar as exibições. Para a secretária de Educação, Izaura Pessoa, essa parceria “oportuniza as nossas crianças a ter acesso a este canal de educação e cultura que é o cinema. Não aprendemos apenas em sala de aula com os livros, mas o cinema é um canal para que aconteça a possibilidade dos nossos alunos se libertarem, como afirmava Paulo Freire, através do conhecimento”.

As sessões para o público infantil acontecem no horário das 14h às 17hs e estão dentro da classificação indicativa. No período de 27 a 29 serão exibidos para as crianças os curtas metragens “Quando a chuva vem”? PE (Animação), “Macaco albino” SP (Animação), “Pinos Mágicos Atacam” SP (Animação), “O Malabarista” GO (Animação), “Guri” ES, “O Filho da Mata” AM, “Arani Tempo Furioso” ES, “A menor Mascara” SP e “Carroça21” SP.

Destaque para o curta “Quando a chuva vem?”, do diretor carpinense Jefferson Batista. O enredo narra as consequências da seca que assolou o nordeste do Brasil entre os anos de 1979 e 1985 e que marcou para sempre a vida da população sertaneja de Pernambuco. A escassez da chuva levou a população a um quadro de pobreza e abandono. Nesse cenário uma da poucas famílias que resistiram a seca tinha um menino que crescia sem ver ou sentir a chuva.

Ao final das exibições o projeto ambiental Reflorestando Carpina vai realizar mini- palestras com informações sobre o lixo, a preservação, o respeito ao meio ambiente e a importância do plantio de árvores para as crianças. O grupo ainda realizará a distribuição de sementes.

Programação Geral- A programação segue à noite, com uma primeira sessão às 19hs e outra às 20h10, com filmes de longas e curtas metragens com exposições de arte e outras atividades abertas ao público em geral. A Abrindo a programação, nesta terça- feira (26), o público vai acompanhar “Riscado Pela Memória” DF/ 19’16” “O Lápis” 3’35” / PE; “O Covarde” 10’23” /PE e “Mucunã” 15’22”/ PE. Em seguida o longa “O Abajour” 76’35”. Na quarta-feira (27) é a vez de “Seu Amor Ainda É Tudo. 17’01”/SP; “Bodas”. 12’00’/ RJ e “Um Corpo Feminino” 19’00” /RS e o longa metragem “Janelas” 01’36”10. Na quinta- feira (28), os curtas “Besta-Fera” 19’00” /AL; “DragNostra” 13’00”/MT e “Amor Só de Mãe 23’00”/SP e para encerrar a noite “Rebento” 97’00”. Na sexta- feira (29) serão exibidos “Cova humana”; “A Mesa do Deserto” 13’/ES e “Aquelas Mulheres de Farda” 25’ /RJ e o longa “Trabalho Sujo” 86’ /SP.

Premiação- Durante o evento acontece uma competição de filmes de longas e curtas-metragens de vários lugares do Brasil, que disputarão a premiação nas categorias de melhor: ator, atriz, roteiro, direção, filme e fotografia. Os vencedores serão contemplados na cerimônia de encerramento, no dia 30, com o troféu “O Carpinteiro”, confeccionado pelo artesão carpinense Miro dos Bonecos. Destaque para a da premiação exclusiva aos filmes produzidos na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O filme “Open Drive”, do diretor carpinense Cleyton Melo, será exibido na solenidade de encerramento.

O 2º Festival de Cinema do Carpina conta com o patrocínio da Prefeitura de Carpina, Governo de Pernambuco através da FUNDARPE e da Secretaria Estadual de Cultura, além da parceria da CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, Christian Farias, Treloso e Empetur e uma realização do Shopping Carpina, Uninassau- Grupo Ser Educacional e Balão de Imagens.