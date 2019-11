Festival leva crianças ao cinema em Carpina

Na programação estão previstas ações ambientais e educativas

Com olhares atentos e ansiosos para assistir aos filmes crianças, com faixa etária de 8 a 11 anos de idade, da rede municipal de ensino tiveram a oportunidade de assistir a programação especial preparada pelo 2º Festival de Cinema de Carpina (CINECAR). O evento iniciou na noite da última segunda- feira (25) e segue até o próximo sábado (30), com atividades diárias e gratuitas, no Shopping Carpina.

Muitas dessas crianças nunca tiveram acesso ao cinema. Através de um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação local, os alunos acompanharam as exibições. Estão sendo exibidas produções que visam unir cinema, educação e literatura infanto-juvenil, a exemplo dos curtas metragens: “Quando a chuva vem”? PE (Animação), “Macaco albino” SP (Animação), “Pinos Mágicos Atacam” SP (Animação), “O Malabarista” GO (Animação), “Guri” ES, “O Filho da Mata” AM, “Arani Tempo Furioso” ES, “A menor Mascara” SP e “Carroça21” SP.

A programação conta com duas sessões diárias para o público infantil no horário das 14h às 17hs e está dentro da classificação indicativa. Destaque para o curta “Quando a chuva vem?”, do diretor carpinense Jefferson Batista, premiado recentemente no CINEPE. O enredo narra as consequências da seca que assolou o nordeste do Brasil entre os anos de 1979 e 1985 e que marcou para sempre a vida da população sertaneja de Pernambuco. A escassez da chuva levou a população a um quadro de pobreza e abandono. Nesse cenário uma da poucas famílias que resistiram a seca tinha um menino que crescia sem ver ou sentir a chuva.

Sustentabilidade– Um dos diferenciais do 2° CINECAR é a participação do movimento Reflorestando Carpina, que vem desenvolvendo um trabalho de conscientização ambienta na cidade, bem como o plantio de mudas. No evento, o grupo está promovendo mini- palestras com informações sobre o lixo, a preservação, o respeito ao meio ambiente e a importância do plantio de árvores para as crianças. O grupo ainda realiza a distribuição de sementes.

De acordo com a idealizadora do Reflorestando Carpina, Alcilene Angelina Melo, a proposta é “conscientizar a população sobre o respeito ao meio ambiente. O Reflorestando Carpina vem de uma forma direta usar está oportunidade para incentivar o plantio de árvores em nossa cidade”.

Na agenda do grupo estão previstas ainda mini- palestras com a bióloga Vanessa Roberta, que fez uma pesquisa e constatou a importância da árvore até mesmo na prevenção do câncer de forma geral, e com a coordenadora da Unidade Integrada de Gestão Ambiental (UIGA- Carpina) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Aurenita Vasconcelos, sobre a fauna e a flora.

O projeto ambiental Reflorestando Carpina iniciou suas atividades em março deste ano e já conta com a participação de colaboradores de vários segmentos. As ações já realizadas são os plantios simbólicos nas escolas com palestras de conservação e respeito ao Meio Ambiente, plantio de mudas de árvores em calçadas e canteiros de praças, bem como o auxílio no replantio a área de reflorestamento da Reserva Florestal de Pindoba, em Carpina. “É de fundamental importância a conservação, respeito e cuidado com o meio ambiente, não só em nosso município, também em todo o estado e no mundo. A natureza grita para que o homem pare de maltratá-la”, destaca Alcilene Angelina.

Exibições- A programação geral segue, das 19h às 22h, com filmes de longas e curtas metragens com exposições de arte e outras atividades abertas ao público em geral. Na telona estão sendo exibidos quatro longa metragens nacionais, “Janelas”- Lucas Marques “O Abajour”- Marcoz Gomez, “Rebento”- André Morais, “Trajalho Sujo”- Helio Martins Jr e “Open Drive”- Cleytin Melo, além das produções de diretores da Zona da Mata.

Destaque para a pré- estreia do longa “Open Deive”- do diretor carpinense Cleyton Melo, como o filme especialmente convidado para o solenidade de encerramento, no sábado (30). Assista o teaser (https://www.youtube.com/watch?v=qVtky9XiXEU)

O 2º Festival de Cinema do Carpina conta com o patrocínio da Prefeitura de Carpina, Governo de Pernambuco através da FUNDARPE e da Secretaria Estadual de Cultura, além da parceria da CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, Christian Farias, Treloso e Empetur e uma realização do Shopping Carpina, Uninassau- Grupo Ser Educacional e Balão de Imagens.