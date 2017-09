Feto é encontrado em possível ritual de magia negra em PE, diz delegado

Um feto foi encontrado em meio a um possível ritual de magia negra no Centro de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o feto pesava aproximadamente 70 gramas, tinha dez centímetros e deveria estar na 15ª semana de gestação. O caso foi registrado no último domingo (10).

Segundo informações do delegado Flaubert Queiroz, foram encontrados elementos de um ritual de magia negra próximos ao feto. “Tinham flores, pétalas de rosas, velas e a foto de um casal ainda não identificado”, afirmou.