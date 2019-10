FICA A DICA// Cuidado com a utilização de água oxigenada nos dentes

Gente, isto é algo muito preocupante…

Água oxigenada não é para ser utilizado como uma substância inofensiva de modo diário.

É um agente citotóxico (tóxico às células) em qualquer concentração, resultando em morte dos tecidos e agindo como acelerador de células alteradas malignamente!

Você pode não acreditar, mas ele é usado em muitos produtos industrializados, na produção de alimentos, como conservante! Imagine se você ainda incrementa o seu malefício com a inocente idéia de que pode fazer uso nos dentes para clareá-los!!!

Quanta exposição desnecessária!!!!

Por tanto, CUIDADO com estas receitinhas de blogueiro nas redes sociais!!!!

Vamos embasar as informações cientificamente!!

Fica a dica…

