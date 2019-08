Finalmente, as restaurações em resina duram?

Ainda existe um forte dilema sobre isto. Mas neste último Congresso Internacional Norte Nordeste, acontecido na primeira semana de agosto (08 a 10), muito se discutiu sobre as propriedades seguras dos novos sistemas adesivos no mercado.

A questão do emprego das resinas compostas de última geração está na correta indicação (ultraversátil), técnica rigorosamente respeitada e no domínio científico do material.

O que acontece? Estamos mal acostumados a ver aquela bolota de resina sendo colocada no dente sem nenhuma análise de caso para pechinchar no preço!

Porém, as restaurações em resina para serem seguras (que segundo vastas pesquisas científicas, de fato são) precisam de trabalho. Sim, o que muitos acham uma “besteira” é comprovandamente importante para um resultado eficiente e duradouro!!!

Não dá para dar uma “ajeitadinha” e achar que vai durar!!!

Inúmeros fatores podem desfavorecer, desde o sangramento no meio à oclusão desajustada (encaixe desarrumado nos dentes).

Por isso, tanto profissionais quanto pacientes devem valorizar todas as etapas da restauração (que demoram mesmo! E tempo é dinheiro e qualidade), se quiserem realmente interromper o ciclo restaurador e economizarem no futuro.

🔵Dra Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

