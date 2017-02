Flagrados com arma de fogo em Paudalho

Policiais Militares do 2º Batalhão, conseguiram prender dois homens com arma de fogo, no município de Paudalho. De acordo com a polícia, a dupla foi avistada pelo policiamento, durante rondas, em atitude suspeita, na última segunda-feira (30).

João José Cabo, de 60 anos, mais conhecido como “Caboclo” e Alexandre Soares da Silva, de 28, mais conhecido como Breck, foram detidos na localidade do Zumbi, naquele município.

Segundo os PMs, ao realizarem a busca pessoal, encontraram na cintura de João José uma arma de fogo municiada.

“Ao ser indagado sobre a finalidade da arma, ele alegou que pertencia a Alexandre Soares, que estava ao seu lado”, contou o efetivo.

A arma era uma espingarda tipo garrucha, de calibre 38, com uma munição do mesmo calibre.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e as partes juntamente com o material apreendido foram apresentadas na Delegacia de Polícia de Paudalho, onde os foram autuados em flagrante delito ipor porte ilegal de arma de fogo de uso permitindo.