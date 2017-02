Foliões saem de bicicletas em bloco de Nazaré da Mata

Na Capital Estadual do Maracatu o domingo de Carnaval (26) ganha um atrativo com a estreia do Bloco Brother’s Pedalando na Folia, formado apenas por ciclistas. A iniciativa é inédita na Mata Norte e a expectativa é reunir centenas de esportistas e foliões, todos em suas bicicletas.

A concentração e o café da manhã será às 7h, no Parque dos Lanceiros. Haverá ainda o sorteio de brindes com a saída prevista para às 8h. O grupo fará uma mini trilha até o Engenho Cumbe, na Zona Rural de Nazaré da Mata e, no percurso, haverá carro de som, hidratação e carro de apoio. Na volta, tem banho de piscina.

A idealização do Bloco Brother’s Pedalando na Folia é dos amigos Salathiel Leitão, Micito Ed Júnior e José Alexandrino. A ideia surgiu a partir do grupo de ciclistas Brother’s do Pedal, de Nazaré da Mata. Abadás custam R$15,00 e podem ser adquiridos pelo (81) 99756-5498.