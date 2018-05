FormaSUS abre inscrições para 104 bolsas integrais em cursos superiores na área de saúde

Começou na última segunda-feira (21) as inscrições do FormaSUS, mais uma ação do Governo de Pernambuco para formar profissionais capacitados na área de Saúde. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), oferece bolsas de ensino integrais em cursos de saúde de nível superior para candidatos que concluíram o ensino médio em Pernambuco – seja em escolas públicas ou privadas como bolsista integral. Serão disponibilizadas 104 bolsas para os cursos de medicina, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e tecnólogo em radiologia. Este ano houve, aumento na oferta de bolsas integrais para medicina.

As inscrições devem ser feitas no site do FormaSUS (formasus.saude.pe.gov.br). Também estão disponíveis na plataforma o edital da seleção, arquivo com perguntas frequentes e manual explicativo sobre o processo. As inscrições seguem até o dia 3 de junho. O edital também foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (18.05).

“O FormaSUS, um programa genuinamente pernambucano, tem mostrado a importância de sua existência ao longo dos anos, uma vez que permite o acesso de estudantes que estudaram, preferencialmente, em escolas públicas a cursos na área de saúde. Nós também percebemos que os egressos do programa já conseguiram se inserir na rede SUS de Pernambuco”, ressalta a diretora-Geral de Educação em Saúde da SES, Juliana Siqueira.

As 104 vagas são distribuídas entre 16 instituições de ensino superior localizadas em seis municípios pernambucanos. São eles: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Belo Jardim. As bolsas integrais de estudo ofertadas são oriundas das contrapartidas das instituições de ensino privadas conveniadas, que inserem estudantes em estágios na Rede Estadual.

NÍVEL TÉCNICO – Já as inscrições para o processo seletivo para os cursos de nível técnico em saúde iniciarão no dia 4 de junho. Os interessados terão até 17 de junho para se inscrever na seleção, também pelo site do FormaSUS. O edital estará disponível no dia 1º de junho, no Diário Oficial do Estado, no site da Secretaria Estadual de Saúde (portal.saude.pe.gov.br) e do Programa FormaSUS (formasus.saude.pe.gov.br).

PROGRAMA – Criado por meio de decreto em 2011 e transformado em lei estadual em 2013, o FormaSUS está em seu sétimo ano. Entre 2012 e 2017, foram ofertadas 495 bolsas de nível superior e 667 bolsais integrais de estudo para cursos técnicos. As bolsas integrais são uma contrapartida das instituições de ensino privadas que utilizam a unidades da rede estadual de saúde como campo de estudo e prática para a formação de seus estudantes.

Confira as instituições de ensino que participam da iniciativa:

Centro Universitário Unibra (IBGM)

Faculdade Guararapes (FG)

Universidade Estácio de Sá

Asces

Faculdade São Miguel

Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)

Uninassau (Recife e Caruaru)

Centro Universitário UniFavip Wyden

Faculdade Facipe

Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão (Faintvisa)

Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)

Facho

Faculdade do Recife (Farec)

Faculdade Osman Lins (Facol)

Faculdade Universo

Autarquia Educacional do Belo Jardim (AEB)