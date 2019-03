Fórum Sobre Feminicídio do Carpina: nenhuma a menos!

No próximo dia 28 de março, Carpina sediará o “I Fórum Sobre Feminicídio: nenhuma a menos!”. O evento acontecerá no auditório da prefeitura do município, que fica na Praça São José, 95, São José, das 08h às 16h. Entre as palestrantes estão a Chefe da Delegacia de Proteção à Mulher, Julieta Japiassu, a Delegada do Município do Carpina, Barbara Fort, além da Delegada de Polícia da Mulher e Presidente da Comissão de Políticas da Mulher na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Gleide Ângelo.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina, até o dia 27, ou online, através de link no site da Prefeitura. O encontro tem como objetivo debater com a população sobre os aspectos socioculturais do feminicídio, bem como construir estratégias de enfrentamento e fortalecimento da rede local de atendimento às mulheres vítimas de violência.

PROGRAMAÇÃO “I Fórum Sobre Feminicídio: nenhuma a menos!”

08h00 – 08h30 Credenciamento

08h30 – 09h00 Apresentação Cultural.

09h00 – 09h30 Mesa de Abertura

09h30 – 10h30 1º Painel: Aspectos socioculturais do feminicídio com foco nos indicadores de Carpina/Pernambuco

Palestrantes: Julieta Japiassu- Chefe da Delegacia de Proteção à Mulher (DPMUL)

Barbara Fort – Delegada da Delegacia da 45ª Circunscrição – Carpina

10h30 – 11h45 2º Painel: Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio: aplicação e seus desafios.

Gleide Ângelo – Delegada de Polícia da mulher, Presidente da comissão Política da Mulher na ALEPE

11h45 – 12h30 Debates

12h30 – 13h30 Almoço

13h30 – 14h00 Apresentação Cultural

14h00 – 15h30 3º Painel – Rede de Enfrentamento da Violência Contra Mulher

Palestrante: Lucidalva Nascimento – Gerente de Fortalecimento Sociopolítico da Secretaria da Mulher/PE

15h30 – 16h00 Debates

16h00 Encerramento