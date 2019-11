Fotógrafos expõem trabalho da Copa América

No dias 7 e 8 deste mês foi realizada a Exposição Fotográfica Copa América 2019 dos fotógrafos Rafael Melo e Ricardo Fernandes. A mostra ficou disponível no auditório da Câmara dos Diretores Lojistas, em Limoeiro, e recebeu diversos visitantes incluindo os estudantes.

“A experiência da copa América foi sem explicação, fotografar grandes astros mundiais como Messi e sentir o clima dos torcedores foi uma sensação única”, conta Rafael.

O circuito de exposição se iniciou por Limoeiro porque “foi onde tive mais ajuda para conseguir fazer a cobertura. Tive ajuda dos amigos comprando a rifa e de alguns empresários patrocinando a exposição”, explicou o fotógrafo.

Ao lado de Ricardo Fernandes, Rafael se prepara para expor no Shopping Patteo de Olinda. Eles acreditam que a partir de janeiro devem fechar mais datas em outros locais.

Sobre futuras coberturas Rafael adianta que está com uma expectativa boa de vendas das telas. Conseguindo vender a quantidade necessária, podemos começar a planejar a próxima Copa América em 2020. Esse será o objetivo”, finaliza.

Foto: Reprodução