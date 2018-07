Freiras de Alagoas são assaltadas em Carpina

Um grupo de nove freiras, da Escola Doméstica Maria Imaculada foi assaltado, no final da manhã de segunda- feira (02), em Carpina.

As mulheres estavam em uma Kombi, de cor branca, placa ORK-1970, e transitavam na Av. Padre Rocha, quando dois homens, que estavam em um veículo de cor preta, ultrapassou a Kombi e anunciou o assalto. Um dos assaltantes estava armado e obrigou as freiras a descerem do transporte.

De acordo com o depoimento de Creuza Aparecida Neves, que conduzia a Kombi, além do veículo os criminosos roubaram vários pertences, como celulares, dinheiro, notebook e roupas, fugindo em seguida.

O caso foi registrado na 45ª Delegacia de Polícia em Carpina e a delegada Barbara Forte iniciou as investigações. As religiosas estavam em Carpina para participar de um evento. Nenhuma delas ficou ferida.