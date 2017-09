Fugado do CASE de Caruaru é preso em Paudalho

Policiais militares da equipe Malhas da Lei AIS-11-2°BPM se depararam com dois homens numa motocicleta Bros, em atitude suspeita, na última quarta- feira (31), por volta das 16hs , na cidade de Paudalho, às margens da BR 408.

Ao ser feito uma consulta no Sinesp, foi verificado que havia restrição de roubo. Os PMs iniciaram uma perseguição. Na frente da Academia da Polícia Militar de Paudalho um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e passou a realizar disparos contra o efetivo que revidou e o mesmo perdeu a direção da motocicleta e caiu num canal.

O piloto da motocicleta conseguiu levantar-se e sair correndo com a arma em punho para o interior de um condomínio. O garupa foi detido no local com uma pistola simulacro e identificado como Elyson Antônio da Silva, 18 anos, residente no município de Caruaru. O segundo envolvido foi identificado por “Emerson”, mas conseguiu escapar e adentrou no matagal.

Elyson confirmou que os dois eram fugados do CASE de Caruaru, onde tomaram de assalto a moto em Bezerros e que estavam na região afim de praticar assaltos. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao imputado, onde foi conduzido juntamente com o material apreendido para Delegacia de Polícia de Paudalho. A motocicleta apreendida é uma Honda 150, Bros NXR, ano 2010, cor preta e placa NXU 2471.