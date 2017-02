Funcionários e clientes são feitos reféns durante assalto em Timbaúba

Os funcionários e clientes de uma loja de móveis foram feitos reféns por dois assaltantes, nas proximidades da Praça Carlos Lira, centro de Timbaúba, nesta segunda- feira (13).

Os dois homens armados invadiram a loja e renderam o gerente, Ricardo Marinho dos Santos, e o vendedor, Erllen Gabriel de Sousa, e obrigaram os demais funcionários e clientes que estavam no interior da loja a se deslocarem até o primeiro andar.

Segunda a Polícia Militar, ao chegar ao local eles avistaram várias pessoas no chão e com as mãos na cabeça e deram voz de prisão a Gustavo da Silva Agripino e Cícero José Travassos da Silva.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 taurus/especial; um Revólver Rossi/especial calibre 38; 11 munições calibre 38 intactas; 01 moto Honda/NXR 150 com numeração raspada, possivelmente roubada; 02 celulares; uma carteira porta cédula, com alguns documentos pessoais; e uma quantia de R$ 338,00.

O material e os assaltantes foram conduzidos para a Delegacia de Plantão em Nazaré da Mata.