Fundaj e Ministério da Educação realiza formação de 400 jovens artesãos

​Evento faz parte do encerramento das atividades do projeto Mestres dos Sabes ​

Cerca de quatrocentos adolescentes e jovens estudantes de escolas públicas do Recife, participam, nesta sexta-feira, 18 de maio, da cerimônia de encerramento das oficinas de artesanato e cinema de animação. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Fundação Joaquim Nabuco e o Ministério da Educação, por meio do projeto Mestres dos Saberes.

A solenidade de entrega dos certificados, que deve contar com as presenças do presidente da Fundaj, Ivete Juerema Esteves; e do ministro da Educação, Rossieli Soares; acontece na sede da Fundação Joaquim Nabuco, bairro de Casa Forte, às 8h.

O projeto, realizado entre os meses de fevereiro a maio deste ano no Museu do Homem do Nordeste (Muhne), capacitou, na prática, estudantes, além do público geral, em diversas técnicas artísticas inspiradas na arte dos mestres e mestras da cultura pernambucana, como Lula Gonzaga (cinema de animação); mestras Mazé e Cosminha, de Vicência (fibra da bananeira); mestre Zuza de Tracunhaém (arte do barro); Josa de Olinda (arte em madeira); Lula Vassoueiro (máscara de Carnaval); mestre Bacaro Borges, de Bezerros (Xilogravura); entre outros.

Como parte das atividades do projeto Mestres dos Mestres, será realizada, no mesmo local, durante todo o dia, uma exposição com 80 peças artesanais confeccionadas pelo público durante as oficinas. A visitação é gratuita e aberta ao público.

Além disso, acontece das 9h às 11h, na sala de cinema do Museu do Homem do Nordeste (Muhne), o Seminário Empreendedorismo no Artesanato. Serão mediadores deste encontro,​ a​ gerente de artesanato do Sebrae-PE​​, ​Fátima Gomes e o produtor cultural e coordenador do projeto, Afonso Oliveira.