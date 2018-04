Fuzil é roubado de destacamento da PM em São vicente Ferrer

Um fuzil foi roubado do destacamento do 2º Batalhão da Polícia Militar do município de São Vicente Ferrer, no Agreste de Pernambuco, na noite de domingo (1º). Segundo a PM, no momento da investida, estava acontecendo um evento na cidade , por isso, o efetivo estava empregado “na garantia da segurança e tranquilidade da população”.